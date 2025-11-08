歐摩威已獲安世中國出貨 多家車企、供應商據稱亦已獲出口豁免

據英國《金融時報》7日報導，德國汽車零件供應商歐摩威（Aumovio）方面透露，在該公司取得中方出口管制豁免後，來自中國的安世晶片出口已恢復。該公司客戶包括大眾汽車（Volkswagen）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）和寶馬集團（BMW）。

11月1日，中國商務部已宣布，作為負責任大國，中方將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。相關報導稱，德國汽車零件供應商扎堆向中方提交相關材料，以取得豁免。其中包括歐摩威。

報導稱，當地時間週五，歐摩威的首席執行官菲利普．馮．希爾謝伊特（Philipp von Hirschheydt）在公司第三季度財報會議上表示，「我們已再次從中國獲得出口」。

路透社則報導稱，馮．希爾謝伊特在會上說，「我們申請並獲得了出口限制豁免。前天收到了口頭通知，昨天拿到了書面文件。」關於該公司先前為了預防晶片斷供所規劃的休假停產措施，他也對此表示，「我們認為這很可能已經不必要了。」

馮希爾謝伊特向彭博證實，安世半導體在中國的工廠確實已重啟發貨。路透社則報導，這是第一個確認獲得中國出口管制豁免的供應商。「所有流程和程序恢復正常還需要一段時間」，他補充稱，未來四到六週仍有可能出現供應中斷，但「如果目前已知的情況無誤，我們就不會受到影響」。

彭博社引述知情人士消息稱，中國並未正式取消出口限制，而是向汽車企業釋放訊號，顯示安世半導體的中國工廠可正常出口以緩解短期供應壓力。該人士說，儘管雙方糾紛仍有待解決，但中方「鬆綁」已引發企業搶購熱潮。

除歐摩威外，日本第二大汽車製造商本田汽車也表示其供貨出現進展。本田汽車執行副總裁告訴路透社，該公司已收到中方開始出貨的相關資訊。他補充說，目前難以就未來情況給出明確判斷，但該公司正努力推動受影響工廠從下週晚些時候起恢復生產。本田上週暫停了一家墨西哥工廠的生產，並調整了在美國和加拿大的營運。

知情人士透露，德國博世集團也已開始從中國取得安世晶片。但該公司發言人拒絕對此予以置評。而全球汽車零件巨頭德國採埃孚（ZF）早前也表示，正透過中國子公司與中國相關部門保持聯繫。不過，其發言人說，作為預防措施，公司仍在為生產中斷做準備。「目前尚不清楚中國的供貨恢復程度和速度，整個行業的局勢仍然非常緊張。」

對於供應恢復的相關消息，路透報導稱，德國經濟部發言人路易莎-瑪麗亞．斯波（Luisa-Maria Spoo）在記者會上表示，我們非常歡迎荷蘭與中國緩和緊張局勢並繼續談判的做法，我們正與荷蘭方面和受影響企業保持聯繫。她表示，作為歐洲最大的汽車生產國，德國仍期待短期個別許可能迅速發放至行業層面，推動安世半導體的晶片出貨全面恢復。