研究機構：陸11月出口有望好轉

東方金誠宏觀研究發展部執行總監馮琳分析，綜合考慮去年同期基數變化及當前出口動能，預計11月出口年增速將回升至2%左右，年底則有可能再現負增長，與前三季6.1%的出口增速相比，第4季出口動能會明顯轉弱。

美國高關稅對全球貿易衝擊還有待進一步觀察，隨著全球性AI投資熱潮的持續，短期內外需仍將保持一定韌性。這也意味著第4季出口大幅下滑的可能性不大。

一財網報導，面對第4季出口下行壓力有所增加，馮琳認為，穩外貿政策可能支持企業出口轉內銷、加大對出口企業的定向支持，進一步擴大出口信用保險的承保規模和覆蓋面，著力穩住美國之外的出口市場等方面發力。第4季出口下行壓力也將在政策的充分支持下更加可控。

大陸10月晶片出口金額年增26.9%，汽車出口金額年增34%，都延續了兩位數高增態勢。馮琳認為，大陸國內產業轉型升級正在為出口提供新的增長動能，有效抵消了近期箱包、玩具、服裝等傳統勞動密集型商品出口下滑帶來的影響。

累計今年前十個月，大陸出口機電產品增長8.7%。其中，半導體增長24.7%，汽車增長14.3%。