研究機構：陸11月出口有望好轉

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

東方金誠宏觀研究發展部執行總監馮琳分析，綜合考慮去年同期基數變化及當前出口動能，預計11月出口年增速將回升至2%左右，年底則有可能再現負增長，與前三季6.1%的出口增速相比，第4季出口動能會明顯轉弱。

美國高關稅對全球貿易衝擊還有待進一步觀察，隨著全球性AI投資熱潮的持續，短期內外需仍將保持一定韌性。這也意味著第4季出口大幅下滑的可能性不大。

一財網報導，面對第4季出口下行壓力有所增加，馮琳認為，穩外貿政策可能支持企業出口轉內銷、加大對出口企業的定向支持，進一步擴大出口信用保險的承保規模和覆蓋面，著力穩住美國之外的出口市場等方面發力。第4季出口下行壓力也將在政策的充分支持下更加可控。

大陸10月晶片出口金額年增26.9%，汽車出口金額年增34%，都延續了兩位數高增態勢。馮琳認為，大陸國內產業轉型升級正在為出口提供新的增長動能，有效抵消了近期箱包、玩具、服裝等傳統勞動密集型商品出口下滑帶來的影響。

累計今年前十個月，大陸出口機電產品增長8.7%。其中，半導體增長24.7%，汽車增長14.3%。

美國 壓力 規模

延伸閱讀

憂大陸管制稀土出口衝擊無人機產業 龔明鑫：2030年前達3分之1自給率

蔡志弘：續推動兩岸交流 明年將訪大陸和美國

預判陸「十五五規劃」對台內容 邱坤玄：從口號統一進入實質統一

為何大陸沒紀念馬習會十周年？趙春山：大陸覺得不可能有領導人會晤了

相關新聞

避免爛尾樓 陸地方推成屋銷售

陸今年來包括湖南平江縣、河南信陽、湖北荊門、湖南邵陽等地相繼推動現房（成屋）銷售，讓購房者所見即所得，避免爛尾樓問題，根...

中國大陸央行連12個月買黃金 全球央行購金熱潮不減

中國人民銀行11月7日公布最新資料顯示，截至10月底，中國大陸黃金儲備達7,409萬盎司，月增3萬盎司，這是人行連續第1...

研究機構：陸11月出口有望好轉

東方金誠宏觀研究發展部執行總監馮琳分析，綜合考慮去年同期基數變化及當前出口動能，預計11月出口年增速將回升至2%左右，年...

日水產品兩年來首次輸陸

大陸先前因為福島核廢水排海事件，暫停進口日本水產品，而最新消息是，產自北海道的6噸冷凍扇貝，已經向大陸出貨，這是2023...

陸10月出口衰退 八個月最差 海外提前拉貨效應消退是主因

大陸海關總署公布，以美元計價，大陸10月出口年降1.1%，為2月以來最差表現，與9月年增8.3%的增幅相比出現逆轉，也低...

碧桂園5480億元債務重組通過 中國大陸房地產迎來新起點

深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園昨天發布公告，稱其境外債務重組方案在債權人會議上通過，此次納入境外重組範圍的債務規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。