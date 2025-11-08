避免爛尾樓 陸地方推成屋銷售

陸今年來包括湖南平江縣、河南信陽、湖北荊門、湖南邵陽等地相繼推動現房（成屋）銷售，讓購房者所見即所得，避免爛尾樓問題，根本上防範交付風險。

中指研究院監測，自2022年末以來，全大陸已有超過30個省市試點現房銷售及公布相關支持政策。其中，合肥、鄭州、長沙等地明確部分專案進行現房銷售試點。

財聯社報導，一位房地產行業分析師表示，一些城市人口流出較大、庫存去化周期相對較長，這些地方土地市場相對低迷、市場周轉速度較慢，全面推行現房銷售預計對當地市場直接影響較小，但示範意義重大。

湖南省平江縣5日公布「全面推行現房銷售和『好房子』規劃建設的若干措施（試行）」，對在新出讓土地上新建的商品房專案，竣工驗收之後才能啟動商品房銷售。平江縣也成為湖南首個全面推行現房銷售的縣城，房地產銷售市場全面進入「現房時代」。

平江縣住建局局長陳鑫表示，推行現房銷售的目標是提振市場信心。今年1至10月，該縣新建商品房網簽銷售24.6萬平方公尺，銷售面積年增6.8%。同時，多個項目提前交房，平江縣目前現房銷售占比提升至62%。

實際上，現房銷售已成為全大陸房地產政策調整的重要方向。2024年以來，全大陸至少30個省市發布推進現房銷售試點相關文件；2025年5月，河南信陽率先明確「新出讓土地開發的商品房一律實行現房銷售」，之後湖北荊門、湖南邵陽等地陸續跟進，均遵循「新老有別」原則，優先保障購房人合法權益。

住建部部長倪虹表示，要改革完善房地產開發、融資、銷售制度。