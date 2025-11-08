日水產品兩年來首次輸陸

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸先前因為福島核廢水排海事件，暫停進口日本水產品，而最新消息是，產自北海道的6噸冷凍扇貝，已經向大陸出貨，這是2023年8月停止兩年來的首次。

今年10月31日，大陸國家主席習近平與日本首相高市早苗在南韓APEC期間會晤，習近平指出，中日兩國一衣帶水，互為重要近鄰，推動中日關係長期健康穩定發展符合兩國人民和國際社會普遍期待。大陸願同日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係。

而習近平與高市早苗會晤後不到一個星期，中國大陸就恢復了日本水產品進口。

日本共同社報導，北海道產冷凍扇貝已經面向中國大陸出貨，這是2023年8月停止以來的首次對大陸出口。日本農業大臣鈴木憲和表示，約6噸冷凍扇貝5日已向大陸出貨，10日計畫發送海參。

稍早於5月28日於北京舉行的中日相關部門局長級磋商，雙方確認以恢復進出口為目標證明水產品安全性的方案。此前雙方已經在大連等地進行針對福島核廢水排海的對話。7月則還傳出大陸海關總署已批准從日本進口扇貝、金槍魚、魷魚等449種水產品，相關手續正在進行中。

