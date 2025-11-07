快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

「2025年中國富豪榜」出爐 農夫山泉鍾睒睒連續5年蟬聯大陸首富

中央社／ 台北7日電
農夫山泉董事長鍾睒睒。圖／取自農夫山泉官網
農夫山泉董事長鍾睒睒。圖／取自農夫山泉官網

綜合港媒今天報導，富比世發布「2025年中國富豪榜」，最富有的100人總財富從去年的1.03兆美元增至1.35兆美元，人工智慧、消費領域多名企業家則首次入圍，而農夫山泉創辦人鍾睒睒連續5年蟬聯中國首富寶座。

綜合香港明報、香港商報報導，鍾睒睒身家年增263億元（美元，下同），達771億元；短影片TiTok中國母公司字節跳動創辦人張一鳴升至第二位，身家上漲237億元，達到693億元；騰訊主席馬化騰的身家也增至628億元，但排名下跌一位，成為第三位。

第四至第十位的富豪依次為寧德時代創辦人曾毓群、網易創辦人丁磊、拼多多創辦人黃崢、小米創辦人雷軍、阿里巴巴創辦人馬雲、美的集團大股東何享健家族、魏橋創業的鄭淑良家族。

值得注意的是，榜單新增8名富豪，包括DeepSeek創辦人梁文鋒以115億元身家位列第34；有「中國英偉達（輝達）」之稱的中國國產晶片獨角獸寒武紀科技創辦人陳天石財富幾乎增至去年的3倍，達210億美元，位列第15。跌出的榜單則有14人，包括昔日中國首富、大連萬達集團董事長王健林。

與此同時，有女性富豪排名大升。64歲的翰森製藥董事長兼行政總裁鍾慧娟蟬聯中國最富有的白手起家女富豪，淨資產增加近2/3，達197億美元，排名上升6位，至第16名。

近年旗下文創產品Labubu風靡全球的泡泡瑪特股價飛天，創辦人王寧也成為身家漲幅最大的中國富豪，過去一年財富飆升4倍，至222億美元，排名12。

另外，奶茶巨頭蜜雪冰城創辦人張紅超、張紅甫兄弟首度躋身中國富豪榜，兩人淨資產皆為85億美元，並列第53名。

隨着今年金價飆漲，珠寶製造商老鋪黃金的股價較一年前飆升近5倍，創辦人徐高明也因此首度躋身榜單，身價高達110億美元，排名第35。

農夫山泉 資產

延伸閱讀

伺候美富婆13年！大陸「最牛軟飯男」擁千億財產 晚年癡呆孤獨離世

阿Sa傳新戀情！與壯男新歡出雙入對 對外回應藏玄機

2025胡潤榜 鍾睒睒4登首富 雷軍增長王 宗馥莉女首富被取代

身家百億千金美成這樣！做春夢「鬼壓床」曝與「流氓」真正關係

相關新聞

中國大陸央行連12個月買黃金 全球央行購金熱潮不減

中國人民銀行11月7日公布最新資料顯示，截至10月底，中國大陸黃金儲備達7,409萬盎司，月增3萬盎司，這是人行連續第1...

碧桂園5480億元債務重組通過 中國大陸房地產迎來新起點

深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園昨天發布公告，稱其境外債務重組方案在債權人會議上通過，此次納入境外重組範圍的債務規模...

中國大陸相隔兩年首次進口日本水產品 北京稱加強監管

相隔兩年多，中國近日恢復日本水產品進口。中國外交部發言人毛寧今天說，中方主管部門將繼續嚴格依法依規加強相關監管，一旦發現...

多年未在官方活動正式露面 劉強東稱未來員工一周或只需工作一日

許久未在官方活動正式露目的京東主席劉強東，今日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會。他提到，大陸社會物流成本高企導致資源...

深圳開通跨境「空的」20分抵港澳 即到即檢無感通關

6日上午，在深圳國際郵輪母港1號泊位，兩架次來自深圳市東部通用航空有限公司的跨境直升機搭載首批乘客，先後完成從澳門國際機...

大閘蟹銷路俏 陽澄湖發貨忙 智能無人車首次大規模上陣

秋意漸深，江蘇蘇州的陽澄湖大閘蟹進入銷售高峰期，蟹農、蟹商發貨忙。湖畔一片繁忙的景象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。