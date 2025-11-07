快訊

「想回家」曝光黑色交易…12歲泰女被騙到東京賣淫 外媒：母親疑在台工作

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

聽新聞
0:00 / 0:00

碧桂園5480億元債務重組通過 中國大陸房地產迎來新起點

中央社／ 台北7日電
碧桂園6日發布公告稱，其境外債務重組方案在5日舉行的債權人會議上獲高票通過。（路透）
碧桂園6日發布公告稱，其境外債務重組方案在5日舉行的債權人會議上獲高票通過。（路透）

深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園昨天發布公告，稱其境外債務重組方案在債權人會議上通過，此次納入境外重組範圍的債務規模合計約177億美元（約新台幣5480億元），完成後預計削減約117億美元有息債務。

陸媒界面新聞今天報導，碧桂園6日發布公告稱，其境外債務重組方案在5日舉行的債權人會議上獲高票通過。在兩個債務組別的投票中，贊成票均超過75%，其中組別一（銀團貸款組別）贊成金額占比83.71%，組別二（美元債及其他債權）更是高達96.03%。

碧桂園透露，此次納入境外重組範圍的債務規模合計約177億美元，折合人民幣約1270億元。

報導引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，「此次事件意義重大，對碧桂園而言，意味著其可以輕裝上陣進入新發展軌道；對行業來說，標誌著房地產市場風險出清取得了實質性成果。」

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，此次重組的核心不再是展期，而是通過債轉股、實物付息、新債置換舊債以及工具組合等多種方式來推進。「削減債務是最大特徵。」

報導指出，從行業角度來看，碧桂園債務重組的成功，為出險房企化解債務風險提供了可複製的範例。與早期主要側重於「展期」不同，「削債」已成為重組方案的核心要素。

而這種轉變背後，是整個房地產行業預期的根本性變化。隨著房地產市場不如以往，債權人也逐漸認識到，過去的債務水平可能永遠無法維持。

債務 房地產 碧桂園

延伸閱讀

特斯拉股東批准馬斯克兆元薪酬 開出兩大KPI

富可敵國！馬斯克「兆元」薪酬是孟加拉GDP兩倍 全球只輸20國

有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

陸太陽能反內捲 重磅出擊…17家業者將搭建聯合體協調產銷

相關新聞

碧桂園5480億元債務重組通過 中國大陸房地產迎來新起點

深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園昨天發布公告，稱其境外債務重組方案在債權人會議上通過，此次納入境外重組範圍的債務規模...

中國大陸相隔兩年首次進口日本水產品 北京稱加強監管

相隔兩年多，中國近日恢復日本水產品進口。中國外交部發言人毛寧今天說，中方主管部門將繼續嚴格依法依規加強相關監管，一旦發現...

多年未在官方活動正式露面 劉強東稱未來員工一周或只需工作一日

許久未在官方活動正式露目的京東主席劉強東，今日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會。他提到，大陸社會物流成本高企導致資源...

深圳開通跨境「空的」20分抵港澳 即到即檢無感通關

6日上午，在深圳國際郵輪母港1號泊位，兩架次來自深圳市東部通用航空有限公司的跨境直升機搭載首批乘客，先後完成從澳門國際機...

大閘蟹銷路俏 陽澄湖發貨忙 智能無人車首次大規模上陣

秋意漸深，江蘇蘇州的陽澄湖大閘蟹進入銷售高峰期，蟹農、蟹商發貨忙。湖畔一片繁忙的景象。

大陸10月外貿出口較上個月滑落明顯 創2月以來最差表現

大陸官方公布的最新數據顯示，10月出口下滑、進口上升，以美元計價的出口值創下今年2月以來最差表現，外媒解讀，原因主要在於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。