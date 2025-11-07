聽新聞
多年未在官方活動正式露面 劉強東稱未來員工一周或只需工作一日
許久未在官方活動正式露目的京東主席劉強東，今日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會。他提到，大陸社會物流成本高企導致資源浪費，降低物流成本可提升企業利潤，促進技術進步和消費增長，形成經濟良性循環。隨著技術進步，員工未來可能一周只需要工作一天甚至一小時。
陸媒《紅星新聞》報導，2025世界互聯網大會烏鎮峰會7日開幕，強東出席開幕式並進行公開演講，此前他已多年未在官方活動正式露面。
香港經濟日報報導，劉強東認為，未來五年技術進步可能超過過去十年，京東物流透過技術積累和供應鏈再造降低自動化設備成本，已在分揀中心實現90%人工機器人替代，並計劃明年4月建成全球首個全無人配送站。
他表示，員工未來可能一周只需要工作一天甚至一小時，未來快遞配送也不需要人參與，機器人通過授權後可自動打開客戶大門 ，將快遞放在家裡。
劉強東稱，目前京東在北京建的分揀中心，基本上已將過去90%人力用機器人代替，明年4月，京東將在全球會建第一個全無人的配送站，據其介紹，該配送站建築上將會起降無人機，下面全部是無人配送小車，站內由機械臂對無人機的貨物進行裝載，包括無人車裝載，全都是由機器人完成。
劉強東強調，機器人時代並非人類工作的終結，而是從繁重勞動中解放，產生新需求，如人文藝術探索。劉強東提出，政府可通過加徵「壟斷稅」調控技術壟斷企業，為社會提供更好公共產品和服務，認爲數智時代無需擔心工作被取代和公平性問題，未來仍有大量可做的事情。
公開資料顯示，劉強東上一次出席烏鎮世界互聯網大會是2017年。相關報導隱晦提到，劉強東2018年因一場風波，經歷階段性低調期。此事應是指當年劉強東在美國被指控涉嫌性侵案一事，該案在4年後達成庭外和解以終止民事訴訟。
