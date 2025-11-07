快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

多年未在官方活動正式露面 劉強東稱未來員工一周或只需工作一日

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
許久未在官方活動正式露目的京東主席劉強東今日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會。圖／取自紅星新聞
許久未在官方活動正式露目的京東主席劉強東今日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會。圖／取自紅星新聞

許久未在官方活動正式露目的京東主席劉強東，今日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會。他提到，大陸社會物流成本高企導致資源浪費，降低物流成本可提升企業利潤，促進技術進步和消費增長，形成經濟良性循環。隨著技術進步，員工未來可能一周只需要工作一天甚至一小時。

陸媒《紅星新聞》報導，2025世界互聯網大會烏鎮峰會7日開幕，強東出席開幕式並進行公開演講，此前他已多年未在官方活動正式露面。

香港經濟日報報導，劉強東認為，未來五年技術進步可能超過過去十年，京東物流透過技術積累和供應鏈再造降低自動化設備成本，已在分揀中心實現90%人工機器人替代，並計劃明年4月建成全球首個全無人配送站。

他表示，員工未來可能一周只需要工作一天甚至一小時，未來快遞配送也不需要人參與，機器人通過授權後可自動打開客戶大門 ，將快遞放在家裡。

劉強東稱，目前京東在北京建的分揀中心，基本上已將過去90%人力用機器人代替，明年4月，京東將在全球會建第一個全無人的配送站，據其介紹，該配送站建築上將會起降無人機，下面全部是無人配送小車，站內由機械臂對無人機的貨物進行裝載，包括無人車裝載，全都是由機器人完成。

劉強東強調，機器人時代並非人類工作的終結，而是從繁重勞動中解放，產生新需求，如人文藝術探索。劉強東提出，政府可通過加徵「壟斷稅」調控技術壟斷企業，為社會提供更好公共產品和服務，認爲數智時代無需擔心工作被取代和公平性問題，未來仍有大量可做的事情。

公開資料顯示，劉強東上一次出席烏鎮世界互聯網大會是2017年。相關報導隱晦提到，劉強東2018年因一場風波，經歷階段性低調期。此事應是指當年劉強東在美國被指控涉嫌性侵案一事，該案在4年後達成庭外和解以終止民事訴訟。

許久未正式露目的京東主席劉強東今日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會，於會場外後被各家媒體圍住。圖／取自紅星新聞
許久未正式露目的京東主席劉強東今日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會，於會場外後被各家媒體圍住。圖／取自紅星新聞

劉強東 物流

延伸閱讀

台灣人被拒參加聯合國相關峰會 外交部批侵犯基本人權

國防部500億買4萬架無人機 馬文君擔心：5年後恐成高價舊型號

台灣前總統蔡英文將訪德 出席柏林自由大會

大閘蟹銷路俏 陽澄湖發貨忙

相關新聞

大陸10月外貿出口較上個月滑落明顯 創2月以來最差表現

大陸官方公布的最新數據顯示，10月出口下滑、進口上升，以美元計價的出口值創下今年2月以來最差表現，外媒解讀，原因主要在於...

多年未在官方活動正式露面 劉強東稱未來員工一周或只需工作一日

許久未在官方活動正式露目的京東主席劉強東，今日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會。他提到，大陸社會物流成本高企導致資源...

深圳開通跨境「空的」20分抵港澳 即到即檢無感通關

6日上午，在深圳國際郵輪母港1號泊位，兩架次來自深圳市東部通用航空有限公司的跨境直升機搭載首批乘客，先後完成從澳門國際機...

大閘蟹銷路俏 陽澄湖發貨忙 智能無人車首次大規模上陣

秋意漸深，江蘇蘇州的陽澄湖大閘蟹進入銷售高峰期，蟹農、蟹商發貨忙。湖畔一片繁忙的景象。

陸方表態後...荷蘭政府：安世中國預計未來數日恢復晶片供應

安世半導體事件爆發後，雙方歷經多次磋商，在大陸商務部6日表態努力促進安世半導體（中國）恢復供貨後，荷蘭政府最新說法顯示，...

人民幣國際化新進展！國際航空運輸協會納為結算貨幣

大陸人民幣國際化又有了新進展，國際航空運輸協會5日宣布將人民幣納入清算系統的可結算貨幣名單，允許全球航空公司與航空供應商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。