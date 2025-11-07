大陸10月外貿出口較上個月滑落明顯 創2月以來最差表現

大陸官方公布的最新數據顯示，10月出口下滑、進口上升，以美元計價的出口值創下今年2月以來最差表現，外媒解讀，原因主要在於前期出口效應消退。

大陸海關總署今（7日）對外公布，今年前10個月大陸貨物貿易進出口平穩增長，進出口總值人民幣37.31兆元，同比增長3.6%。其中，對「一帶一路」國家進出口19.28兆元，同比增長5.9%，占大陸外貿總值的51.7%。民營企業進出口21.28兆元，同比增長7.2%。

以人民幣計價，10月大陸外貿進出口3.7兆元，其中出口、進口分別為2.17兆、1.53兆元。與上個月環比分別下降8.4%、7.3%、9.8%。整個10月數據比去年10月數據則微增0.1%，其中出口總值下降0.8%、進口總值上升1.4%。

不過，若以美元計價，10月大陸進出口總值5,206億3,220萬美元，同比下降0.3%，其中出口下降1.1%、進口上升1%，貿易順差900億7,420萬美元。

10月大陸主要貿易夥伴依序分別仍為東協、歐盟、美國。兩岸貿易的部分，10月大陸自台灣進出口總值為1,887.3億元，累計1至10月為1兆8,473.3億元，較去年同期增長8.2%。

路透報導，大陸海關數據顯示，上月出口貨物下降1.1%，為2月以來最差表現，與9月8.3%的增幅相比出現逆轉，也低於路透調查中預測的3.0%的增長。進口增速也大幅放緩，僅有1.0%，而9月的成長率為7.4%，先前預測的成長率為3.2%。出口下滑原因是前期出口效應消退，以及由於海外訂單在經歷了數月提前交付以應對美國總統川普的關稅政策後逐漸減少，加上買家密切關注動蕩的中美貿易關係將如何發展。

路透先前綜合逾30家機構預估中值顯示，預計大陸10月以美元計價出口同比增速僅為3.0%，這將創下八個月最低增速，主要受去年第四季「搶出口」形成的高基數、以及當月工作日天數減少拖累，不過對非美地區的出口仍將帶來支撐。同時，在大陸內部經濟修復放緩、大國博弈等因素影響下，進口同比增速料亦回落至3.2%；當月貿易順差預計擴大至956.0億美元。

10月底中美新一輪經貿磋商達成多項成果，隨後的川習會亦釋放積極信號，分析人士預計接下來雙邊關係將進入一段時間的穩定期。但這並不意味著兩國關係的根本性重置，雙方仍存在重大分歧，緊張局勢很容易再次爆發，「升級—降溫—再升級」已經成為的一種新常態。