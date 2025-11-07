陸方表態後...荷蘭政府：安世中國預計未來數日恢復晶片供應

安世半導體事件爆發後，雙方歷經多次磋商，在大陸商務部6日表態努力促進安世半導體（中國）恢復供貨後，荷蘭政府最新說法顯示，安世半導體的中國大陸公司將在未來幾天內恢復晶片供應。

據路透社、彭博社報導，荷蘭政府11月6日發布聲明稱，安世半導體（Nexperia）的中國大陸公司將在未來幾天內恢復晶片供應。荷蘭經濟事務與氣候政策部也表示，已接到中國大陸和美國就最近達成貿易和經濟協議的通報。「這與大陸商務部向歐盟委員會提供的資訊也一致」。荷蘭政府歡迎北京將為安世中國工廠恢復供貨提供便利的表態。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯說，「鑒於我們與中國政府的磋商富有建設性，荷蘭相信中國供應至歐洲和世界其他地區的晶片將在未來幾天送達安世的客戶」。

11月6日大陸商務部發言人何亞東在記者會上指出，大陸本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，也及時批准出口商的相關出口許可申請，並對符合條件的出口予以豁免，努力促進安世半導體（中國）恢復供貨。也希望荷方停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性的解決方法。

何亞東也重申，荷方不當干預安世半導體內部事務的做法，造成了全球半導體產供鏈的動盪和混亂；荷蘭政府不顧大陸多次在磋商中提出的合理訴求，沒有展示出建設性態度和行動且升級全球供應鏈危機。對此，「荷方應承擔全部責任」。

安世半導體作為陸資企業聞泰科技旗下的半導體企業，在荷蘭擁有成熟生產基地。荷蘭政府10月12日宣稱安世半導體內部存在嚴重治理缺陷，可能威脅荷蘭及歐洲關鍵技術的延續性和安全性，對經濟安全構成風險。未來一年內，安世半導體只有在獲得政府許可的情況下才能採取決定性行動。

在歐洲幾乎沒有先例政府以國家安全為由「接管」一家中國大陸公司的海外子公司。作為回應，10月4日大陸商務部曾發布出口管制公告，禁止安世中國及其分包商出口在中國大陸生產的特定成品零組件。隨後大陸與荷蘭開展了多輪磋商。