快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

聽新聞
0:00 / 0:00

陸方表態後...荷蘭政府：安世中國預計未來數日恢復晶片供應

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
安世半導體事件，可能在近幾日會恢復供應晶片，圖為在英國的Nexperia公司旗下的一塊公司標誌。。（路透）
安世半導體事件，可能在近幾日會恢復供應晶片，圖為在英國的Nexperia公司旗下的一塊公司標誌。。（路透）

安世半導體事件爆發後，雙方歷經多次磋商，在大陸商務部6日表態努力促進安世半導體（中國）恢復供貨後，荷蘭政府最新說法顯示，安世半導體的中國大陸公司將在未來幾天內恢復晶片供應。

據路透社、彭博社報導，荷蘭政府11月6日發布聲明稱，安世半導體（Nexperia）的中國大陸公司將在未來幾天內恢復晶片供應。荷蘭經濟事務與氣候政策部也表示，已接到中國大陸和美國就最近達成貿易和經濟協議的通報。「這與大陸商務部向歐盟委員會提供的資訊也一致」。荷蘭政府歡迎北京將為安世中國工廠恢復供貨提供便利的表態。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯說，「鑒於我們與中國政府的磋商富有建設性，荷蘭相信中國供應至歐洲和世界其他地區的晶片將在未來幾天送達安世的客戶」。

11月6日大陸商務部發言人何亞東在記者會上指出，大陸本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，也及時批准出口商的相關出口許可申請，並對符合條件的出口予以豁免，努力促進安世半導體（中國）恢復供貨。也希望荷方停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性的解決方法。

何亞東也重申，荷方不當干預安世半導體內部事務的做法，造成了全球半導體產供鏈的動盪和混亂；荷蘭政府不顧大陸多次在磋商中提出的合理訴求，沒有展示出建設性態度和行動且升級全球供應鏈危機。對此，「荷方應承擔全部責任」。

安世半導體作為陸資企業聞泰科技旗下的半導體企業，在荷蘭擁有成熟生產基地。荷蘭政府10月12日宣稱安世半導體內部存在嚴重治理缺陷，可能威脅荷蘭及歐洲關鍵技術的延續性和安全性，對經濟安全構成風險。未來一年內，安世半導體只有在獲得政府許可的情況下才能採取決定性行動。

在歐洲幾乎沒有先例政府以國家安全為由「接管」一家中國大陸公司的海外子公司。作為回應，10月4日大陸商務部曾發布出口管制公告，禁止安世中國及其分包商出口在中國大陸生產的特定成品零組件。隨後大陸與荷蘭開展了多輪磋商。

半導體 荷蘭

延伸閱讀

Google Cloud推第7代自研TPU 搶客製化晶片大餅

安世半導體僵局未解 德國車廠再拉晶片荒警報

黃仁勳：中國將贏得 AI 競賽

Google最強AI晶片 來了

相關新聞

人民幣國際化新進展！國際航空運輸協會納為結算貨幣

大陸人民幣國際化又有了新進展，國際航空運輸協會5日宣布將人民幣納入清算系統的可結算貨幣名單，允許全球航空公司與航空供應商...

陸太陽能反內捲 重磅出擊…17家業者將搭建聯合體協調產銷

大陸太陽能反內捲有重大進展，矽料龍頭企業協鑫集團董事長朱共山透露，17家矽料企業已基本同意搭建聯合體，預計於2025年底...

上海美商會：關稅措施對美中都傷害

第8屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕、美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。上海美國商會會長鄭藝表示，中美雙...

陸方表態後...荷蘭政府：安世中國預計未來數日恢復晶片供應

安世半導體事件爆發後，雙方歷經多次磋商，在大陸商務部6日表態努力促進安世半導體（中國）恢復供貨後，荷蘭政府最新說法顯示，...

進博會畢馬威報告 88%中企CEO對經濟增長信心增

畢馬威（KPMG，台灣稱安侯建業）會計師事務所6日在第八屆中國國際進口博覽會現場正式發佈「025年中國首席執行官展望」報...

大閘蟹銷路俏 陽澄湖發貨忙

秋意漸深，江蘇蘇州的陽澄湖大閘蟹進入銷售高峰期，蟹農、蟹商發貨忙。湖畔一片繁忙的景象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。