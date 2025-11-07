面對大陸市場「內捲」（惡性競爭），長江三角洲地區台商6日啟動發展聯動平台並發表倡議書，強調台企需從「單打獨鬥」走向「聯動共進」，把單打的優勢聚合成鏈式、群式、生態式競爭力，成為台企與長三角地區的「高效轉化器」。

「長三角地區台企發展交流會暨長三角地區台企聯動平台啟動儀式」6日在上海舉行，包括上海、江蘇、浙江、安徽等長三角地區的台商代表和地區台辦官員皆出席儀式。據了解，「長三角地區台企發展聯動平台」是由上海市台協閔行工作委員會發起成立。同時，閔行工委會還在儀式上發表長三角地區台企聯動發展倡議書」。

倡議書針對聯動平台提出三點核心任務： 一、共建「長三角地區台企共享展廳」，在上海、江蘇、浙江、安徽四地設立常年展館，免費輪展；二、共建「長三角地區台企電商聯盟」，與阿里巴巴、京東、拼多多等共建「台企品牌館」；三、助力台企和台協會、政府有效溝通，探索「政企圓桌會」常態化機制。

此外，該平台指出，在各區台辦指導下，透過各地區台協的努力，打造成為台資企業深度融入長三角地區一體化發展的「第一接口」，以及台企與長三角地區科創、產業、金融、人才資源對接的「高效轉化器」。