快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

小鵬新智駕系統 福斯搶用

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

小鵬汽車在「2025小鵬科技日」上發布第二代視覺語言動作模型（VLA），福斯汽車成為小鵬第二代VLA首發戰略合作夥伴。

執行長何小鵬稱，新系統人工介入需求低於特斯拉自動駕駛（FSD），完成測試路線也快了數分鐘。

綜合北京商報、CNBC報導，小鵬第二代VLA首次實現從視覺信號到動作指令的端到端直接輸出，也是該公司首個量產物理世界大模型，可跨域驅動，為AI汽車、人形機器人、飛行汽車提供統一智能基底，將於明年第1季度向Ultra車型全量推送。

基於第二代VLA，小鵬發布新功能「小路NGP」，能顯著提升應對複雜小路與混合環境下的智駕表現，像是識別交警手勢、提前應對紅綠燈通行等。該功能可以高速貫穿高速公路、城市、小路等，複雜小路平均接管里程提升13倍。

小鵬強調這項功能更契合歐洲市場需求，同時也宣布將開放該系統給其他車廠使用，首位合作夥伴將是德國汽車製造商福斯汽車。

福斯 北京 紅綠燈

延伸閱讀

鴻海布局美國 將用人形機器人在德州產AI伺服器

字節跳動搶才 月薪12萬人民幣

小鵬飛行車 拚年產萬台

福斯商旅全新Caravelle成金鐘60指定尊榮座駕！為台灣影視界最高殊榮喝采

相關新聞

上海美商會：關稅措施對美中都傷害

第8屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕、美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。上海美國商會會長鄭藝表示，中美雙...

進博會畢馬威報告 88%中企CEO對經濟增長信心增

畢馬威（KPMG，台灣稱安侯建業）會計師事務所6日在第八屆中國國際進口博覽會現場正式發佈「025年中國首席執行官展望」報...

大閘蟹銷路俏 陽澄湖發貨忙

秋意漸深，江蘇蘇州的陽澄湖大閘蟹進入銷售高峰期，蟹農、蟹商發貨忙。湖畔一片繁忙的景象。

西部陸海新通道班列 今年累計運量破120萬標箱

中國鐵路南寧局集團有限公司（簡稱國鐵南寧局）信息顯示，截至11月4日，西部陸海新通道班列今年已累計運輸貨物突破120萬標...

小鵬汽車「小路智駕」 福斯成首發戰略合作夥伴

小鵬汽車近日在「2025小鵬科技日」上發布第二代VLA，以及能夠應對複雜小路的新功能「小路NGP」，在面向全球市場，福斯...

天貓雙11黃金銷售 大爆發

大陸「雙11」購物節的黃金商品熱銷，其中天貓線上黃金消費熱度顯著提升，由於實體金店門市多次大排長龍、款式短缺，促使更多消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。