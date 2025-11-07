上海進博會美國食品與農業館6日開幕，上海美國商會會長鄭藝表示，中美雙邊關係仍是美國企業最關注的議題，關稅措施「對雙方都是傷害」，美企在中國面臨三大挑戰，包括地緣政治不確定性、中國本地市場競爭激烈及大陸經濟成長放緩。

這是美國農業部第三度攜手上海美國商會共同到上海進博會參展，本次共有19家優秀參展商，涵蓋美國農產品生產商、州政府及食品協會，展示美國農業及食品產業在品質、安全和創新方面的領先優勢。

鄭藝指出，這段時間對美企來說確實不容易，中美雙邊關係無疑是大家最關心的議題，企業們希望能有一點穩定性與可預測性，因關稅對雙方其實都是傷害。

鄭藝說，美企在中國面臨三大挑戰：一是地緣政治不確定性，二是中國本地市場競爭激烈，中企競爭力不斷提升，三是經濟成長放緩。儘管如此，美企仍認為中國市場重要，許多企業仍參與今年進博會展示產品。美國館以農產品為主，中方近期也傳出願意增加對美大豆採購的消息，並承諾在年底前購買約1,200萬噸美國大豆。

談及貿易局勢變化，鄭藝提到，川習會後雙方有初步進展，美方將芬太尼產品關稅下調10個百分點，中方也作出相應退讓，但目前加州葡萄酒仍被課徵超過100%關稅，至少在未來12個月，我們可以期待局勢稍微穩定一些。

他表示，美企希望能擴大農產品出口，也期待在製造業與服務業領域有更多銷售機會。不過，中美仍存在結構性挑戰。兩國領導人計畫於明年互訪，中國將主辦APEC，美國則將在邁阿密主辦G20，預期可為企業帶來短期穩定。