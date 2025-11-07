快訊

經濟日報／ 特派記者謝守真／上海6日電
美企在中國面臨三大挑戰，包括地緣政治不確定性、中國本地市場競爭激烈及大陸經濟成長放緩。路透
上海進博會美國食品與農業館6日開幕，上海美國商會會長鄭藝表示，中美雙邊關係仍是美國企業最關注的議題，關稅措施「對雙方都是傷害」，美企在中國面臨三大挑戰，包括地緣政治不確定性、中國本地市場競爭激烈及大陸經濟成長放緩。

這是美國農業部第三度攜手上海美國商會共同到上海進博會參展，本次共有19家優秀參展商，涵蓋美國農產品生產商、州政府及食品協會，展示美國農業及食品產業在品質、安全和創新方面的領先優勢。

鄭藝指出，這段時間對美企來說確實不容易，中美雙邊關係無疑是大家最關心的議題，企業們希望能有一點穩定性與可預測性，因關稅對雙方其實都是傷害。

鄭藝說，美企在中國面臨三大挑戰：一是地緣政治不確定性，二是中國本地市場競爭激烈，中企競爭力不斷提升，三是經濟成長放緩。儘管如此，美企仍認為中國市場重要，許多企業仍參與今年進博會展示產品。美國館以農產品為主，中方近期也傳出願意增加對美大豆採購的消息，並承諾在年底前購買約1,200萬噸美國大豆。

談及貿易局勢變化，鄭藝提到，川習會後雙方有初步進展，美方將芬太尼產品關稅下調10個百分點，中方也作出相應退讓，但目前加州葡萄酒仍被課徵超過100%關稅，至少在未來12個月，我們可以期待局勢稍微穩定一些。

他表示，美企希望能擴大農產品出口，也期待在製造業與服務業領域有更多銷售機會。不過，中美仍存在結構性挑戰。兩國領導人計畫於明年互訪，中國將主辦APEC，美國則將在邁阿密主辦G20，預期可為企業帶來短期穩定。

相關新聞

上海美商會：關稅措施對美中都傷害

第8屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕、美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。上海美國商會會長鄭藝表示，中美雙...

進博會畢馬威報告 88%中企CEO對經濟增長信心增

畢馬威（KPMG，台灣稱安侯建業）會計師事務所6日在第八屆中國國際進口博覽會現場正式發佈「025年中國首席執行官展望」報...

大閘蟹銷路俏 陽澄湖發貨忙

秋意漸深，江蘇蘇州的陽澄湖大閘蟹進入銷售高峰期，蟹農、蟹商發貨忙。湖畔一片繁忙的景象。

西部陸海新通道班列 今年累計運量破120萬標箱

中國鐵路南寧局集團有限公司（簡稱國鐵南寧局）信息顯示，截至11月4日，西部陸海新通道班列今年已累計運輸貨物突破120萬標...

小鵬汽車「小路智駕」 福斯成首發戰略合作夥伴

小鵬汽車近日在「2025小鵬科技日」上發布第二代VLA，以及能夠應對複雜小路的新功能「小路NGP」，在面向全球市場，福斯...

天貓雙11黃金銷售 大爆發

大陸「雙11」購物節的黃金商品熱銷，其中天貓線上黃金消費熱度顯著提升，由於實體金店門市多次大排長龍、款式短缺，促使更多消...

