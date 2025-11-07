天貓雙11黃金銷售 大爆發

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸「雙11」購物節的黃金商品熱銷，其中天貓線上黃金消費熱度顯著提升，由於實體金店門市多次大排長龍、款式短缺，促使更多消費者轉向電商平台購買黃金，造成天貓推出的「黃金天降券」開搶即秒空，多品牌直播銷售創新高，古法黃金工藝與IP聯名黃金產品正吸引年輕族群成為購金新主力。

第一財經報導，消費者轉向線上購買黃金的情況日增。行業數據顯示，2023年黃金線上滲透率不足15%，預計2025年將突破30%。周大福第3季線上零售值年增28.1%，六福集團大陸增長20%主要來自電商，老鋪黃金2025年上半年線上收入達人民幣16.18億元，年增313.3%。天貓平台數據顯示，10月黃金新客銷售額年比增長雙位數，逾50個珠寶品牌成交突破人民幣千萬元。

天貓「雙11」期間推出「黃金天降券」活動，由於黃金特殊屬性，這些幾乎等同現金、不同面額的優惠券，開放索取不到1分鐘內即被搶光。社交媒體相關話題閱讀量突破3億，不少消費者組建「搶金群」交流攻略。天貓數據顯示，截至10月31日，周大福天貓直播年增近70%，單日銷售最高增幅近900%；李佳琦直播間的老廟黃金「葫蘆」飾品上架即售罄，成交額突破人民幣千萬元。部分旗艦店金飾品幾乎售空，補貨後仍「秒空」。

黃金線上消費呈奢品化與IP化趨勢。老鋪、君佩、琳朝等「古法黃金三姐妹」黃金熱潮。

