台商推長三角聯動平台 籲從「單打獨鬥」走向「聯動共進」

大陸多產業近年來持續面臨「內捲」（惡性競爭）問題，在大陸的台企也面臨同樣挑戰。長江三角洲地區台商6日正式啟動發展聯動平台並發表倡議書，強調台企需從「單打獨鬥」走向「聯動共進」，把單打的優勢聚合成鏈式、群式、生態式競爭力，成為台企與長三角地區的「高效轉化器」。

「長三角地區台企發展交流會暨長三角地區台企聯動平台啟動儀式」6日下午在上海舉行，包括上海、江蘇、浙江、安徽等長三角地區的台商代表和地區台辦官員皆出席儀式。據了解，「長三角地區台企發展聯動平台」是由上海市台協閔行工作委員會發起成立。同時，閔行工委會還在儀式上發表長三角地區台企聯動發展倡議書」。

根據「長三角地區台企聯動發展倡議書」，台資企業在大陸深耕30餘載，需從「單打獨鬥」走向「聯動共進」，把單打的優勢聚合成鏈式、群式、生態式競爭力。長三角地區台企發展交流就是該地區台商連動共進的好平台。

倡議書針對聯動平台提出三點核心任務： 一、共建「長三角地區台企共享展廳」，在上海、江蘇、浙江、安徽四地設立常年展館，免費輪展；二、共建「長三角地區台企電商聯盟」，與阿里巴巴、京東、拼多多等共建「台企品牌館」；三、助力台企和台協會、政府有效溝通，探索「政企圓桌會」常態化機制。

此外，該平台指出，在各區台辦指導下，透過各地區台協的努力，打造成為台資企業深度融入長三角地區一體化發展的「第一接口」，以及台企與長三角地區科創、產業、金融、人才資源對接的「高效轉化器」。

上海市台灣同胞投資企業協會副會長李崇章受訪時表示，這個平台首先就是讓台商有認識和交流的管道，當人走出來，且透過政府作莊，對接的雙方較容易建立互信，這些企業在未來就能逐步就具體合作和創新持續落實、前進。

針對目前最大挑戰，南京高崎電機有限公司董事長徐榕鋒直言，台商現在面臨最大的挑戰就是「內捲」。他指出，大陸的生產早已供過於求，對外出口又面臨壓力，企業為求生存，只能先壓低價格、拼現金流，「不管能不能賺錢，先撐住再說」，甚至不少企業借貸槓桿開得很大，形成惡性循環。

徐榕鋒說，台商若在這樣的環境生存，就要用更極端的方式管理自己公司，台商要活下來，須更加注重品質與效率，「尤其像我們做客製化產品多，供應鏈管理非常關鍵，只要彈性製造和品質都達標，就不用怕競爭。」，他也因此更加重視人才培訓與標準化作業，員工熟練度和標準化一定要紮根。