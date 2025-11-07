西部陸海新通道班列 今年累計運量破120萬標箱
中國鐵路南寧局集團有限公司（簡稱國鐵南寧局）信息顯示，截至11月4日，西部陸海新通道班列今年已累計運輸貨物突破120萬標箱，達121.4萬標箱，同比增幅63.2%。
中新社報導，「欽州港東站作為西部陸海新通道銜接陸海的核心樞紐，今年車站的貨物發送量持續增長，截至目前發送量達716.4萬噸，同比增長18.7%，累計12次刷新單日裝車和單日裝卸車紀錄。其中原煤、鋁土礦、銅精礦等大宗品類發送量增速尤為突出」。國鐵南寧局沿海鐵路公司欽州港東站站長韋文康表示。
他說，為匹配持續攀升的運輸需求，國鐵南寧局全面推進關鍵節點能力提升工程。在廣西欽州地區，已經完成欽州鐵路集裝箱中心站一場貨2線硬化工程及鐵路道口前移改造，將集裝箱裝卸作業能力從每日2列提升至4列。推動欽州港專用線集中聯鎖改造，勒溝、鷹嶺專用線單日取送能力分別從7批次增至9批次。
同時，重點推進西部陸海新通道重要節點貴州黃桶至廣西百色鐵路建設，以及北部灣地區南寧至防城港鐵路欽州至防城港段及欽州東至欽州港鐵路單線改雙線等重點工程。
作為連接中國西部內陸與全球市場的關鍵物流通道，近年來，依靠「一次委託、一單到底、一箱到底」的便捷運輸模式，重慶、廣西等企業生產的新能源汽車通過「鐵路+海運」模式直抵中東市場，甘肅的土豆、寧夏的枸杞、重慶的檸檬、廣西的白糖等貨物搭乘班列走出國門；泰國榴槤、柬埔寨大米等東盟農產品經冷鏈班列88小時直達重慶。
