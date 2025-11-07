進博會畢馬威報告 88%中企CEO對經濟增長信心增

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

威（KPMG，台灣稱安侯建業）會計師事務所6日在第八屆中國國際進口博覽會現場正式發佈「025年中國首席執行官展望」報告。該報告稱，88%受訪中國企業首席執行官（CEO）對未來三年中國經濟增長抱有信心，較去年大幅提高17個百分點。

中新社報導，此次畢馬威於2025年5月至8月對資產管理、汽車、銀行、消費與零售、能源、保險、生命科學、醫療健康、製造、房地產、交通運輸、科技、媒體13個行業114名中國企業首席執行官進行調研，瞭解中國企業管理者對新時期經濟增長和企業發展前景的研判。

報告指出，受訪CEO們的信心來源於諸多核心支撐條件的穩固性。這些條件包括：超大規模的國內市場，為消費升級和產業升級提供了廣闊空間；完備且靈活的產業體系和基礎設施，既為創新驅動發展提供了豐富的應用場景，又構建起強大的產業鏈供應鏈抗風險能力；工程師紅利的持續釋放和企業家精神的充分激發，為科技創新和新質生產力的培育提供人才和主觀能動性支撐，加快製造業高端化、智能化、綠色化發展。 　　

其他支撐受訪CEO們信心的條件還有：大陸全國統一大市場建設和高水平對外開放的深化推進，不斷破除體制機制障礙，暢通國內國際雙循環，激發各類市場主體活力；國內宏觀調控體系日益完善，政策工具箱不斷擴容，使得週期性與結構性政策支持能夠精準發力、有效兌現，在促進內需恢復、支持科技創新和綠色發展等方面形成顯著協同效應，為經濟高質量的發展提供有力保障。

