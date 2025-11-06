快訊

媽媽做不好要檢討！非洲豬瘟防疫出包 盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

聽新聞
0:00 / 0:00

陸取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸5日宣布將取消對美國大豆加徵的10%報復性關稅，但路透指出，美國大豆仍面臨13%的關稅稅率，有貿易商表示，這將使美國大豆相比巴西大豆仍然貴得多。圖為伊利諾州豆農收穫大豆。（美聯社）
大陸5日宣布將取消對美國大豆加徵的10%報復性關稅，但路透指出，美國大豆仍面臨13%的關稅稅率，有貿易商表示，這將使美國大豆相比巴西大豆仍然貴得多。圖為伊利諾州豆農收穫大豆。（美聯社）

釜山川習會後，大陸5日宣布自10日下午1點1分起，取消對美國大豆加徵的10%報復性關稅。然而，美國大豆仍面臨13%的關稅稅率，外媒引述有貿易商表示，這使美國大豆相比巴西大豆仍然貴得多，中國大陸對美大豆貿易是否因關稅調降而恢復，仍有疑慮。

路透報導，在大陸國務院關稅稅則委員會5日公告，取消對美國部分農產品的加徵關稅後，大陸買家購買美國大豆時仍需面臨13%的關稅，其中包括原本就存在的3%基礎關稅，以及調降後還是加徵的10%關稅。

有分析師認為，與巴西的大豆相比，這13%關稅使美國大豆對商業買家來說仍然太貴。1家國際貿易公司的交易員預估，大陸對美國市場的需求不會恢復，「巴西的商品比美國便宜，甚至非中國買家也在購買巴西的貨物。」

報導提到，由於預期美國將恢復對全球最大大豆進口國，即中國大陸的銷售，南美大豆價格有所回落，大陸進口商最近購買了20船價格較低的巴西大豆。StoneX公司首席商品經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）指出，美國大豆的價格比巴西大豆高出每蒲式耳1美元以上。

川習會後，白宮發布的事實清單顯示，中方將在2025年最後2個月購買至少1,200萬噸美國大豆，並在2026年、2027年和2028年每年購買至少2,500萬噸美國大豆。北京方面尚未證實上述數字。

在川習會前夕，大陸國有企業中糧集團（COFCO）購買了3貨櫃的美國大豆，被認為是北京方面釋放的善意。蘇德曼指出，中糧集團將不得不承擔採購美國大豆的義務，「但在如此短時間內購買如此大量的大豆，確實是過於樂觀的預期。」

受美中貿易戰影響，今年4月後，大陸對美國大豆進口幾乎降至零，據估算，美國農民對大陸的大豆出口損失數十億美元。

美國 巴西 川習會

延伸閱讀

進博會美國食品農業館開幕 上海美商會長談美企在陸「3挑戰」

中菲行受惠AI空運需求 散裝業看好川習會後補運潮

美最高法院關稅訴訟 美財長：有信心結果有利於川普

美最高法院審理川普關稅案　財長：即使敗訴仍有對策

相關新聞

陸取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

釜山川習會後，大陸5日宣布自10日下午1點1分起，取消對美國大豆加徵的10%報復性關稅。然而，美國大豆仍面臨13%的關稅...

進博會美國食品農業館開幕 上海美商會長談美企在陸「3挑戰」

第8屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕、美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。上海美國商會會長鄭藝表示，中美雙...

歐盟調查陸企競標葡萄牙里斯本輕軌 歐盟中國商會：歧視性對待

歐盟委員會5日表示，將對大陸國企中國中車（CRRC）在葡萄牙首都里斯本輕軌車輛招標中，可能存在的外國補貼展開調查。歐盟中...

小鵬新一代人形機器人亮相 女性形態、凹凸有致走貓步

小鵬科技日昨開幕，小鵬花7年打造的全新一代人形機器人IRON登台亮相，只見採用「骨骼-肌肉-皮膚」首推女性類人構型的IR...

擴大雙邊貿易 中國與5太平洋島國簽協定

中國與太平洋島國經貿合作又更進一步。近日中國和5個太平洋島國簽署了「提升經濟夥伴關係框架協定」，宣告各方將圍繞貨物貿易、...

歐盟與陸建立稀土出口審批「特別溝通管道」 歐企已提約2千份申請

歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）5日表示，歐盟已與中國大陸建立稀土的特別溝通管道，以確保歐盟產業所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。