陸取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

釜山川習會後，大陸5日宣布自10日下午1點1分起，取消對美國大豆加徵的10%報復性關稅。然而，美國大豆仍面臨13%的關稅稅率，外媒引述有貿易商表示，這使美國大豆相比巴西大豆仍然貴得多，中國大陸對美大豆貿易是否因關稅調降而恢復，仍有疑慮。

路透報導，在大陸國務院關稅稅則委員會5日公告，取消對美國部分農產品的加徵關稅後，大陸買家購買美國大豆時仍需面臨13%的關稅，其中包括原本就存在的3%基礎關稅，以及調降後還是加徵的10%關稅。

有分析師認為，與巴西的大豆相比，這13%關稅使美國大豆對商業買家來說仍然太貴。1家國際貿易公司的交易員預估，大陸對美國市場的需求不會恢復，「巴西的商品比美國便宜，甚至非中國買家也在購買巴西的貨物。」

報導提到，由於預期美國將恢復對全球最大大豆進口國，即中國大陸的銷售，南美大豆價格有所回落，大陸進口商最近購買了20船價格較低的巴西大豆。StoneX公司首席商品經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）指出，美國大豆的價格比巴西大豆高出每蒲式耳1美元以上。

川習會後，白宮發布的事實清單顯示，中方將在2025年最後2個月購買至少1,200萬噸美國大豆，並在2026年、2027年和2028年每年購買至少2,500萬噸美國大豆。北京方面尚未證實上述數字。

在川習會前夕，大陸國有企業中糧集團（COFCO）購買了3貨櫃的美國大豆，被認為是北京方面釋放的善意。蘇德曼指出，中糧集團將不得不承擔採購美國大豆的義務，「但在如此短時間內購買如此大量的大豆，確實是過於樂觀的預期。」

受美中貿易戰影響，今年4月後，大陸對美國大豆進口幾乎降至零，據估算，美國農民對大陸的大豆出口損失數十億美元。