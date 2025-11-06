進博會美國食品農業館開幕 上海美商會長談美企在陸「3挑戰」

快訊

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海美國商會會長鄭藝表示，中美雙邊關係仍是美國企業最關注的議題，企業期盼穩定與可預測性，並指出關稅措施「對雙方都是傷害」。（記者謝守真／攝影）
第8屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕、美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。上海美國商會會長鄭藝表示，中美雙邊關係仍是美國企業最關注的議題，企業期盼穩定與可預測性，並指出關稅措施「對雙方都是傷害」。

據上海美國商會，這是美國農業部第3度攜手上海美國商會共同主辦。鄭藝在儀式上表示，本次共有19家優秀參展商，涵蓋美國農產品生產商、州政府及食品協會展示美國農業及食品產業在品質、安全和創新方面的領先優勢。美國館開啟時「希望它成為友誼的橋梁、創新的展示窗口，同時提醒我們：唯有以開放與信任攜手合作，我們才能共同成長。」

而上海美國商會主席雷蒙則強調，貿易只有根植於開放與互信，才能真正為雙方帶來實實在在的收益。

當日，鄭藝在場邊接受彭博訪問時說道，這段時間對美企來說確實不容易。中美雙邊關係無疑是大家最關心的議題。企業們希望能有一點穩定性與可預測性，因關稅對雙方其實都是傷害。

他指，美企在中國面臨三大挑戰：一是地緣政治不確定性，二是中國本地市場競爭激烈，中企競爭力不斷提升，三是經濟成長放緩。他說，儘管如此，美企仍認為中國市場重要，許多企業仍參與今年進博會展示產品。美國館以農產品為主，中方近期也傳出願意增加對美大豆採購的消息，並承諾在年底前購買約1,200萬噸美國大豆。

談及貿易局勢變化，鄭藝提到，釜山會晤後雙方有初步進展，美方將芬太尼產品關稅下調10個百分點，中方也作出相應退讓。他指出，目前加州葡萄酒仍被課徵超過100%關稅，但「至少在未來12個月，我們可以期待局勢稍微穩定一些。」

他表示，美企希望能擴大農產品出口，也期待在製造業與服務業領域有更多銷售機會。不過，中美仍存在結構性挑戰。兩國領導人計畫於明年互訪，中國將主辦APEC，美國則將在邁阿密主辦G20，預期可為企業帶來短期穩定。

根據美國商會9月公布的企業信心調查，商會會員企業對未來展望仍偏保守。約47%的企業表示，將多元化或轉移供應鏈至中國以外地區；企業5年展望信心亦連續第4年創新低。鄭藝指出，這項調查是在4月初貿易戰爆發後進行，企業對未來貿易前景普遍憂慮。

鄭藝說，供應鏈調整實際上早在新冠疫情後已開始。上述47%的企業中，有過半將供應鏈轉向東南亞，部分轉往印度或墨西哥，但回流美國的比率僅約18%。鄭藝表示，美國若希望吸引更多製造業回流，仍需在基礎設施、製造業生態與技術人力方面投入更多。

對中方是否已鬆綁部分反制措施？鄭藝說，中方確實暫時中止部分反制措施，包括稀土出口等，暫定為期12個月。企業目前仍持續申請稀土出口許可，部分已獲批准。他表示中美目前仍保持對話，盼後續能延續這一進展。

圖為上海美國商會會長鄭藝。（記者謝守真／攝影）
第8屆中國國際進口博覽會（進博會）5日開幕，美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。據了解，美國企業在進博會的參展面積連續7年保持第1，各界關注。（記者謝守真／攝影）
