歐盟調查陸企競標葡萄牙里斯本輕軌 歐盟中國商會：歧視性對待

歐盟委員會5日表示，將對大陸國企中國中車（CRRC）在葡萄牙首都里斯本輕軌車輛招標中，可能存在的外國補貼展開調查。歐盟中國商會對此深表關切和反對，強調歐盟「外國補貼條例」不應淪為保護主義，或排除企業參與採購的單邊工具，更指該法規對陸企帶來沉重合規負擔。

中新社報導，歐盟中國商會5日發表聲明表示，歐盟5日根據其「外國補貼條例」，宣布對參與競標葡萄牙里斯本輕軌計畫的中車唐山機車車輛有限公司所謂補貼問題展開調查，對此歐盟中國商會深表關切和反對。

聲明指出，歐盟「外國補貼條例」賦予歐方審查非歐盟企業「過度自由」裁量權，實際執行存在極大不確定性，對非歐盟企業「尤其是中國企業帶來沉重合規負擔」。在公共採購領域，歐盟「外國補貼條例」設置實質市場准入壁壘，阻礙企業參與，並可能扭曲公平競爭。

聲明表示，歐盟中國商會持續收到大陸企業回饋，顯示在多起與歐盟「外國補貼條例」有關的調查中，大陸企業遭遇不成比例、歧視性和不透明對待。此類做法可能向國際投資者發出負面訊號，損害歐盟秉持的開放、公平和非歧視原則。

聲明敦促歐盟以真正客觀、公平和非歧視方式執行「外國補貼條例」，確保條例不會淪為保護主義或排除企業參與採購的單邊工具。聲明稱，當前大陸企業已展現強大競爭力、合規意識以及對歐洲永續發展的承諾，開放與合作才是建構互利共贏中歐經貿關係的正確途徑，而非猜疑與排斥。

法廣報導，歐盟委員會5日發聲明指，經初步評估，歐盟委員會認為有充分跡象表明，葡萄牙中車唐山軌道車輛獨資公司可能受益於扭曲國內市場的外國補貼，因此有必要進行深入調查。調查將評估此類補貼是否使該公司在招標中獲得不公平優勢。

近年，中國大陸加大在葡萄牙的軌道建設投入，更是在歐盟插旗的首站。據新華社，2020年初，中車唐山公司與葡萄牙第2大城市波爾圖的地鐵公司簽署合作協議，為其生產編組地鐵列車，並提供5年維修和保養服務；2023年12月6日，中車唐山公司生產的地鐵列車從波爾圖市中心特林達德地鐵站駛出，象徵中車在歐盟的首個城軌項目正式投入商業營運。