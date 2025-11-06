港交所財報犀利上季賺197億 優於市場預期

港交所昨（5）日公布今年第3季財報，受港股交易熱絡和首次公開募股（IPO）增長推動，第3季淨利潤增至港幣49億元（新台幣197億元），年增56%，優於市場預期，且連續第三季創歷史單季新高。

港交所表示，全球資金多元化配置需求旺盛，加上中國資產的吸引力，持續推動國際資本流入香港證券市場。隨著大陸投資者的參與度增加，整體平均每日成交金額、滬股通、深股通及港股通平均每日成交金額均在第3季創下歷史單季新高。

新股市場表現強勁，今年前三季香港新股融資額居全球榜首，總融資額達港幣1,883億元，是去年同期的三倍多，也是2021年以來新股融資最活躍的前三季，特別是第3季迎來全球第二大規模的新股集資（紫金黃金國際），於第3季底，正在處理中的新股上市申請數目仍多達297宗。

財報顯示，港交所今年前三季營收為港幣218.51億元，年增37%；淨利（股東應占溢利）為港幣134.1億元，年增45%，基本每股盈利港幣10.62元。

有分析指出，港交所業績飆升，反映出全球投資者對中國資產態度的轉變。大陸企業赴港上市熱情高漲，加上國際投資者重新關注中國市場，共同推動了香港資本市場的複甦。

香港交易所行政總裁陳翊庭表示，港交所繼續把握全球資產配置多元化趨勢，以及中國資產吸引力的機遇。香港今年IPO融資將創下四年來最高，股票和衍生品交易量今年也均創紀錄。

港交所為全球主要金融機構和大陸科技巨頭上市所在地，包括滙豐銀行、騰訊和阿里巴巴。這些公司的出現凸顯了港交所作為國際和中國企業重要平台的作用。