陸國務院總理李強出席進博會 暗示每年GDP將成長5%

第八屆中國國際進口博覽會（進博會）昨（5）日在上海開幕，大陸國務院總理李強發表主旨演講，指當前單邊主義與保護主義衝擊全球供應鏈，中國將以開放合作推動自由貿易。

他並稱，中共20屆四中全會為發展注入確定性，預計五年後中國經濟規模將逾人民幣170兆元（約新台幣738兆元）。以此推估，未來五年大陸每年GDP仍將以接近5%增速持續推進。

本屆進博會從11月5日至10日舉行，共150多個國家和地區、4,100多家境外企業參展；企業展涵蓋138個國家和地區的4,108家企業，包含90家世界500強和行業龍頭企業，其中，美國企業參展面積連續七年居首。

李強提到，今年「關稅」成為熱詞，嚴重破壞經貿規則和各國企業正常經營，在這種情況下加強全球經濟治理和建立相關規則體系就變得重要。中國始終以開放姿態積極擴大進口，與世界分享市場機會，並推動全球治理倡議在經貿領域落實。

李強提到，前不久的中共20屆四中全會審議通過「十五五規劃建議」，為大陸未來五年經濟社會發展作出頂層設計。他概括為發展、開放兩個「確定性」，並強調料五年後大陸經濟規模可望突破人民幣170兆元。同時，他指出，將在電信、醫療及服務業等領域進一步對外開放，打造「投資中國」品牌，讓外國企業「更安心、更舒心、更有信心」。

儘管時值貿易戰、高科技競爭持續，多家美國科技與製造業巨頭也在本屆進博會亮相，包括AMD、美光、高通、ASML與戴爾等皆參展。各類前沿技術裝備、汽車及智慧出行產品亦在進博會首展。其中，特斯拉展出的Cybercab（賽博無人駕駛電動車）為亞太首發，引起關注。