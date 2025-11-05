快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

路透：中國下令新設數據中心 停用外國AI晶片

中央社／ 台北5日電

路透社今天引述2名知情人士透露，中國官方數週前發布指導意見，要求所有由國家資金新設的數據中心，必須使用中國自製的人工智慧（AI）晶片，若設置進度低於30%且使用或採購了外國AI晶片，必須拆卸或取消採購。

根據報導，消息人士提到，中國監管機構近幾週來已執行上述指導意見，至於設置進度高於30%的國資新設數據中心，則將視具體情況而定。

目前尚不清楚上述指導意見是全國適用，還是僅適用於某些省區，這些消息人士也未透露是哪些監管機構，發布了這項具命令性質的指導意見。

其中1名消息人士說，由於這項指令，一些數據中心新設計劃在開工前被暫停，其中包括位在中國西北部某省區1個計劃使用美國晶片大廠輝達（Nvidia）AI晶片的數據中心，而這座數據中心隸屬民營企業，但獲得國家資金支持。

報導直指，在美中貿易摩擦暫時緩和之際，中國此舉屬於消除外國技術影響、實現AI晶片自主研發目標的最強硬措施之一。

這項報導認為，輝達將是中國此舉最大的受害者，這將粉碎輝達重奪中國市占率的希望，並為包括華為在內的中國本土競爭對手，提供又一次獲取更多晶片銷售的機會。

除輝達外，超微（AMD）和英特爾（Intel）也向中國的數據中心銷售AI晶片。不過，輝達和AMD並未回應路透社的查證，而英特爾則拒絕置評。此外，中國國家網信辦及國家發改委這2個中國權力最大的監管機構，也未回應查證。

報導指出，經過查閱中國政府招標文件得知，2021年以來，中國設立的AI數據中心累計已獲得超過1000億美元（約新台幣3.09兆元）的國家資金支持。

監管機構 路透 市占率

延伸閱讀

台積電前資深副總赴Intel掌研發！網憂衝擊半導體生態 疑「美國爸爸」要求

台積退休老將新動向 羅唯仁傳轉戰英特爾

今年7月才退休 身價逾15億「台積電老將」回鍋英特爾？業界這樣看

英特爾擬在中東設晶圓廠？ 陳立武訪沙國商談合作

相關新聞

中美農貿解凍？李成鋼會見美農產貿易代表團：盼務實合作

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼4日在北京會見美國農產品貿易代表團時表示，中美互為重要的農產品貿易夥伴，希望美方...

大陸調整對美國「非關稅措施」 暫停或停止多家不可靠實體清單

大陸今日陸續發布調整對美貿易限制措施。大陸商務部官網5日下午公告，調整一批針對美國的非關稅措施，包括調整不可靠實體清單措...

月薪最高逾50萬！字節跳動布局人形機器人 搶人才招募「資深專家」

近年來，字節跳動持續投入具身領域技術開發，近日，字節跳動發布面向人形具身機器人操作算法資深專家職位招募，提供95,000...

中轟荷干預安世 掀汽車晶片恐慌 德國、歐盟或將施壓荷蘭

針對安世半導體（Nexperia）爭議，中國商務部4日批評荷蘭政府未積極採取行動解決爭端，造成全球半導體產供鏈的動盪，促...

Shein涉售兒童色情娃娃遭調查 法警告：再上架就禁止營運

中資電商平台Shein被發現販售兒童外型的成人娃娃，引發猛烈批評。法國財政部長警告，若產品再上架將全面禁止Shein營運...

中挺AI晶片業 電費最高減5成 提高華為對美競爭力

中國正在擴大提供一些大型資料中心的電費補貼，電費減免最高達五成，為中國加強扶植國產晶片產業、與美國競爭的最新行動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。