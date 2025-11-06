廣交會 意向出口成交256億美元

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）4日在廣州閉幕。據中國對外貿易中心數據，共有來自223個國家和地區的逾31萬名境外採購商到會，較第137屆（下同）增長7.5%，再創歷史新高。現場意向出口成交256.5億美元，保持增長趨勢。

中新社報導，在全球貿易格局深度調整，外貿發展面臨多重挑戰的背景下，第138屆廣交會共有來自223個國家和地區的逾31萬名境外採購商到會，其中，共建一帶一路國家採購商21.4萬人，增長9.4%，占比69%。歐盟、中東、美國、巴西採購商增長明顯，增幅分別為32.7%、13.9%、14%、33.2%。550個採購團中，美國塔吉特、法國家樂福、日本似鳥等406家主要企業組團參會，增長7.9%。 　　

境外採購商表示，廣交會既是一站式採購平台，也是洞察行業趨勢的風向球。

展位前湧動的不僅是採購商的「流量」，也是訂單的「增量」與合作的「留量」。本屆廣交會現場意向出口成交額256.5億美元，保持增長勢頭。與共建一帶一路國家出口成交額占比超六成，傳統市場成交保持穩定。

參展企業表示，廣交會商機多，獲客效果好，是鞏固老客戶、結識新客戶、開拓市場的最優選擇。許多採購商已赴實地或預約看廠，預計達成更多成交。

參展企業在材料、工藝、供應鏈方面堅定走向新向智向綠發展路徑。460萬件展品中，新產品、綠色產品和自主知識產權產品分別占23.3%、23.5%、23.9%。 　　AI賦能、創新智造、綠色低碳、高端定製成為貫穿三期的關鍵詞，具身機器人、腦機接口設備、零塑家居、生物基材料、AI智能康復設備、3D打印等是各期的流量「擔當」。 

