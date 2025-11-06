港交所Q3營收創新高 年增54%

香港交易所公布2025年第3季業績，第3季及首9個月均創下業績表現新高。港交所也提到，至9月底，正在處理中的新股上市申請數目多達297宗。

綜合香港經濟日報、信報報導，在港股日均成交按年增1.4倍至2,864億港元之下，港交所季度收入及其他收益按年增長45%至77.75億港元，盈利按年增56%至49億元，相當於每股基本盈利3.88港元。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，集團2025年第3季及首9個月均創下業績表現新高。第3季季末，港交所的新股市場保持全球領先地位，新股上市申請眾多，涵蓋多個蓬勃發展的行業。

港交所第3季主要業務收入按年增長54%，歸功於現貨市場成交量創新高，使交易及結算費增加。不過，公司資金的投資淨額削半，則受累於外部組合公平值收益減少，以及內部管理的資金投資回報減少影響。

隨着大陸投資者參與度增加，整體平均每日成交金額、滬股通及深股通平均每日成交金額，及港股通平均每日成交金額，均在第3季創下歷季新高。

港交所提到，全球資金多元化配置需求旺盛，加上中國資產的吸引力，持續推動國際資本流入香港證券市場，除了港股日均成交創新高，至9月底，正在處理中的新股上市申請數目多達297宗。

業績 港股 香港

字節跳動搶才 月薪12萬人民幣

近年來，字節跳動持續投入具身領域技術開發，近日，字節跳動發布面向人形具身機器人操作算法資深專家職位招募，提供95,000...

廣交會 意向出口成交256億美元

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）4日在廣州閉幕。據中國對外貿易中心數據，共有來自223個國家和地區的逾31萬名境...

中美農貿解凍？李成鋼會見美農產貿易代表團：盼務實合作

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼4日在北京會見美國農產品貿易代表團時表示，中美互為重要的農產品貿易夥伴，希望美方...

大陸調整對美國「非關稅措施」 暫停或停止多家不可靠實體清單

大陸今日陸續發布調整對美貿易限制措施。大陸商務部官網5日下午公告，調整一批針對美國的非關稅措施，包括調整不可靠實體清單措...

月薪最高逾50萬！字節跳動布局人形機器人 搶人才招募「資深專家」

近年來，字節跳動持續投入具身領域技術開發，近日，字節跳動發布面向人形具身機器人操作算法資深專家職位招募，提供95,000...

