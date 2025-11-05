中美農貿解凍？李成鋼會見美農產貿易代表團：盼務實合作
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼4日在北京會見美國農產品貿易代表團時表示，中美互為重要的農產品貿易夥伴，希望美方與中方一道，著眼大局，為農業等領域務實合作營造有利氛圍。美方代表團則強調大陸是美國農產品重要出口市場，期待中美經貿關係維持良好發展態勢。
川習會後，美中貿易戰暫時緩和。大陸4日先是由國務院關稅稅則委員會公告，自11月10日13時01分起，停止對美國雞肉、小麥等部分農產品加徵的最高15%關稅，李成鋼又在同日會見美國農產品貿易代表團，顯示兩國農貿解凍跡象。
根據大陸商務部發布，李成鋼與美國農產品貿易代表團就中美經貿關係、農產品貿易等進行了交流。
李成鋼表示，良好的中美經貿關係有利於兩國，也有利於世界。今年5月以來，雙方經貿團隊以兩國元首重要共識為戰略指引，舉行了5次會談，推動中美經貿關係回穩。這充分證明，中美雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。
李成鋼指出，中美互為重要的農產品貿易夥伴。「今年以來中美農產品貿易出現了一些波動，根源在於美方的單邊關稅措施」。事實上，兩國在自然稟賦、市場、資金、技術等領域各有優勢，互補性強，合作空間廣闊。「希望美方與中方一道，著眼大局，為農業等領域務實合作營造有利氛圍」。
據大陸商務部引述，美方代表團成員表示，中國是美國農產品重要出口市場，美國農業界珍視對華夥伴關係，致力於與中方共同做大合作蛋糕。穩定的中美經貿關係對兩國農業貿易至關重要，期待雙邊經貿關係維持良好發展態勢。
