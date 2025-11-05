快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸調整對美國「非關稅措施」 暫停或停止多家不可靠實體清單

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統川普（左）在釜山與大陸國家主席習近平（右）會見。路透
美國總統川普（左）在釜山與大陸國家主席習近平（右）會見。路透

大陸今日陸續發布調整對美貿易限制措施。大陸商務部官網5日下午公告，調整一批針對美國的非關稅措施，包括調整不可靠實體清單措施及調整出口管制管控名單措施。

大陸國務院關稅稅則委員會甫於今天中午公告，停止實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施，以及在1年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

大陸商務部官網傍晚消息，大陸商務部新聞發言人以答記者問形式回公告相關消息。提問指出，有消息稱，根據中美吉隆坡經貿磋商共識，中方將調整一批針對美國的非關稅措施。

大陸商務部新聞發言人表示，中方決定自2025年11月10日起，繼續暫停4月4日公告（不可靠實體清單工作機制公告〔2025〕7號）相關措施1年，停止3月4日公告（不可靠實體清單工作機制公告〔2025〕5號和6號）相關措施。根據相關規定，大陸企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。

上述不可靠實體清單工作機制公告中，公告5號和公告7號，分別是將特科姆公司等10家實體、斯凱迪奧公司等11家實體列入不可靠實體清單，禁止其從事與中國有關的進出口活動，禁止在中國境內新增投資；公告6號是將美國因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單，禁止其向中國出口基因測序儀。

另外，在調整出口管制管控名單方面，大陸商務部於2025年3月4日和4月4日分別發布了2025年第13號和21號公告，合計將31家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

該新聞發言人表示，中方決定自2025年11月10日起，對第13號公告的15家美國實體停止上述相關措施；對第21號公告的16家美國實體繼續暫停上述相關措施1年。出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應當根據相關規定向商務部提出申請，商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。

美國 大陸商務部 對美

延伸閱讀

太子集團帛琉洗錢詐騙案 美國制裁名單黃婕、施亭宇拘提到案移送複訊

川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

中挺AI晶片業 電費最高減5成 提高華為對美競爭力

劍指曼達尼…紐約客搬德州 艾伯特揚言徵100%關稅

相關新聞

大陸調整對美國「非關稅措施」 暫停或停止多家不可靠實體清單

大陸今日陸續發布調整對美貿易限制措施。大陸商務部官網5日下午公告，調整一批針對美國的非關稅措施，包括調整不可靠實體清單措...

月薪最高逾50萬！字節跳動布局人形機器人 搶人才招募「資深專家」

近年來，字節跳動持續投入具身領域技術開發，近日，字節跳動發布面向人形具身機器人操作算法資深專家職位招募，提供95,000...

中轟荷干預安世 掀汽車晶片恐慌 德國、歐盟或將施壓荷蘭

針對安世半導體（Nexperia）爭議，中國商務部4日批評荷蘭政府未積極採取行動解決爭端，造成全球半導體產供鏈的動盪，促...

Shein涉售兒童色情娃娃遭調查 法警告：再上架就禁止營運

中資電商平台Shein被發現販售兒童外型的成人娃娃，引發猛烈批評。法國財政部長警告，若產品再上架將全面禁止Shein營運...

中挺AI晶片業 電費最高減5成 提高華為對美競爭力

中國正在擴大提供一些大型資料中心的電費補貼，電費減免最高達五成，為中國加強扶植國產晶片產業、與美國競爭的最新行動。

恒大御用包商南通三建成老賴 遭2500萬懸賞財產線索

曾是恒大集團御用包商、也是「最大債主」的南通三建及其董事長黃裕輝被發布「天價懸賞」，青島市中級人民法院（以下簡稱青島中院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。