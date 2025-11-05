高端科學儀器領域突破 陸發布極紫外波段物質吸收譜桌上型儀器

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
安徽國科量光技術有限公司4日在合肥發布大陸首台「極紫外波段物質吸收譜台式（桌上型）化儀器」。（圖／取自科技日報）
安徽國科量光技術有限公司4日在合肥發布大陸首台極紫外波段物質吸收譜台式（桌上型）化儀器，標誌大陸在高端科學儀器領域實現重要突破，為關鍵檢測技術自主可控再添國產力量。

國科量光首席科學家胡廣月教授介紹，該產品採用雷射等離子體技術，成功實現高亮度短波長光源的台式化突破，具備可規模化生產、占地面積小、成本較低等優勢，對傳統同步輻射大科學裝置提供了有益補充，有望為大陸新材料、新能源等戰略新型產業的發展提供全新技術手段。

胡廣月表示，該儀器不僅為前沿科研領域發展提供強大助力，更首次將高精度極紫外檢測技術直接嵌入工業生產線，為解決先進製造領域的核心檢測難題提供自主可控國產化方案。

國科量光作為中國科學技術大學科技成果賦權轉化的典型代表，專注於紫外至X射線波段的高亮度小型化光源及相關科研儀器研發，產品體系覆蓋吸收譜、光電子譜、短波長顯微成像設備，以及面向工業產線的原位檢測裝備，並提供相應波段檢測服務。

本次發布會由合肥市科學技術局、合肥高新技術產業開發區科學技術局指導，安徽國科量光技術有限公司主辦，安徽省人工智能產業投資發展有限公司承辦。合肥市科學技術局局長範進表示，國科量光是合肥市構建創新生態、落實國家高水平科技自立自強戰略的生動實踐，展現了地方推動科技成果高效轉化的顯著成效。

