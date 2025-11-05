港交所第3季業績創新高 處理中新股上市申請近300宗

香港交易所公布2025年第3季業績，第3季及首9個月均創下業績表現新高。港交所也提到，至9月底，正在處理中的新股上市申請數目多達297宗。

綜合香港經濟日報、信報報導，在港股日均成交按年增1.4倍至2,864億港元之下，港交所季度收入及其他收益按年增長45%至77.75億港元，盈利按年增56%至49億元，相當於每股基本盈利3.88港元。

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，集團2025年第3季及首9個月均創下業績表現新高。第3季季末，港交所的新股市場保持全球領先地位，新股上市申請數目眾多，申請企業涵蓋科技等多個蓬勃發展的行業。現貨市場、衍生產品市場及滬深港通的日均成交也持續活躍。

港交所第3季主要業務收入按年增長54%，歸功於現貨市場成交量創新高，使交易及結算費增加。不過，公司資金的投資淨額削半，則受累於外部組合公平值收益減少，以及內部管理的資金投資回報減少影響。

隨着大陸投資者參與度增加，整體平均每日成交金額、滬股通及深股通平均每日成交金額，及港股通平均每日成交金額，均在第3季創下歷季新高。

港交所提到，全球資金多元化配置需求旺盛，加上中國資產的吸引力，持續推動國際資本流入香港證券市場，除了港股日均成交創新高，至9月底，正在處理中的新股上市申請數目多達297宗。

陳翊庭表示，她表示，港交所繼續推進各項戰略改革，進一步促進市場多元化、提升流動性及加強全球互聯互通。隨着全球格局不斷演變，將把握當前機遇，致力於投資建設多元化資產生態圈，為香港資本市場的長遠發展奠定堅實基礎。