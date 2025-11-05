不只稀土！中國大陸還有這三種領域能掐住美國咽喉

中國大陸威脅的稀土管制，已展現把主宰全球供應鏈「武器化」的能力，儘管美中上周達成關稅與稀土管制休兵協議，但其實北京的籌碼卻不只稀土，美國媒體盤點還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料，這些主導地位都是植基於過去數十年的產業政策。

鋰離子電池：廣泛應用於電動車、能源儲存及消費電子產品，掌握電池的國家能在汽車科技和綠色能源領域獲得優勢，而目前全球最大的兩家電池生產商都是中國大陸企業：寧德時代（CATL）和比亞迪（BYD）。

即使電池是在其他地方製造，內部也包含有大量的中國大陸產品。顧問業者Benchmark礦業情報公司數據顯示，中國大陸供應商生產79%的電池陰極材料、92%的陽極材料，中國大陸生產商在精煉化學鋰市場的占有率達63%。並掌控80%的精煉鈷和98%的精煉石墨供應。

中國大陸今年已採取行動以確保技術不會外洩，7月宣布要求若要把特定與鋰離子電池相關的技術轉移到海外，必須申請許可證，10月也開始要求特定某些製造設備和陰極材料出口，要申請出口許可。

成熟製程晶片：中國大陸目前的成熟製程半導體產能約占全球三分之一，這些晶片的製造技術雖比先進晶片容易，但對汽車、消費電子產品及國防等產業來說，這些晶片至關重要，近來安世半導體（Nexperia）事件造成的供應干擾，衝擊全球汽車生產，便能窺見。

此外，中國大陸也掌控廣泛用於半導體產品的鎵（Gallium）和鍺（Germanium）等礦物。美國地質調查局（USGS）資料顯示，中國去年的鎵產量占全球99%，且是全球最大的鍺生產國。

製藥原料：美國藥局販售的藥品或非處方藥通常不會標示「中國製造」，但中國大陸常供應這些藥品的原料藥（API）、或製造原料藥所需的前驅化學品。

美國進口的多數乙醯胺酚（Acetaminophen，普拿疼的主成分）和布洛芬（Ibuprofen，安舒疼與伊普芬的主成分）都來自中國大陸，中國大陸也是抗生素原料的重要生產國。美國的學名藥供應大幅依賴印度，但印度製造學名藥所使用的活性成分大量依賴中國大陸。中國大陸可能理解把藥品轉化為政治工具的敏感性，很少威脅切斷對美國的藥物供應。