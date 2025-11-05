「吉林一號」拍高清台灣衛星照 陸國台辦：是「家的俯瞰」

大陸近期強化對台統戰宣傳，其中陸駐美大使館也轉發衛星「吉林一號」俯瞰台灣的高清影像，包括竹科空拍，引發台美熱議。大陸國台辦新任發言人張晗5日表示，這是「家的俯瞰」，強調這都是「祖國的錦繡河山」；張晗另對近期大陸1款名為「歸家」的App受關注稱，這是兩岸網友的個人創意，反映出對統一的期盼，是民進黨草木皆兵。

對於大陸商用衛星「吉林一號」日前公布俯瞰台灣的高清影像，大陸駐美大使館也轉發，其中對竹科的空拍圖，在近年中美科技戰中，台美晶片合作頻受討論下，引起台美關注。

對此，張晗說，「科技興則民，科技興則民族興，科技強則國家強」，從空天探測到深海探索，從人工智慧到量子訊息，大陸科技實力持續提升，為維護國家主權與領土完整，維護中華民族的根本利益提供更有力的保障。

張晗還說，「台灣是祖國的寶島」，「隨著大陸科技水準的持續提升，我們丈量國土更精準，守護家園更堅實，擁抱未來更篤定。」

她稱正如網友所言，這是「家的俯瞰」。不論是巍峨的萬里長城，還是秀美的日月潭；不論是高樓林立的上海，還是繁忙的台北港，都是祖國的錦繡河山，都是中華民族的美好家園。「我們誠摯歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，飽覽大好河山，見證神州風貌，感受家的溫暖。」

日前，大陸國防部發言人張曉剛也曾對此表示，「中國的衛星看看中國台灣的大好河山很正常，沒有什麼大驚小怪的。」

另，近期1款名為「歸家」的App在陸網引起討論，號稱可讓台灣人「投誠登記」，涉及個資蒐集爭議等。我陸委會日前表示，目前在各種平台上搜尋不到該App，若真有其事，將下架或屏蔽處置。

就該款App，張晗回應「注意到有關話題」，指這是兩岸網友的個人創意，該創意引發兩岸民眾的熱議，反映出兩岸同胞希望早日團圓的共同心願，和對實現祖國完全統一的熱切期盼。

張晗認為，對於網友的個人想法，民進黨當局草木皆兵，以所謂「認知戰」的說法上綱上線，煞有介事對大陸攻擊抹黑，無非是想製造台海的緊張局勢升高，兩岸對立對抗。