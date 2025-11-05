陸公安對沈伯洋立案偵查後會「全球通緝」？國台辦回應了

大陸重慶公安日前對陸方認定的「台獨」頑固分子、我立委沈伯洋進行立案偵查，接下來是否進一步發布紅色通報進行全球通緝，要求他國配合引渡受到關注。大陸國台辦新任發言人張晗5日表示，凡是以身試法的「台獨」頑固分子，無論身在何處，我們都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

張晗是大陸國台辦港澳局長，今天成為國台辦新任新聞發言人，主持例行記者會，她在被問到有關沈伯洋的問題時，做出上述表示。

至於我陸委會強調，大陸對台沒有管轄權，台灣民眾不接受大陸恫嚇。張晗回應說，「台灣是中國的一部分」，「台獨」是分裂國家、背叛民族的犯罪行為。大陸公安機關對「台獨」頑固分子沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，合理合法，是落實「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」的具體行動。

她說，大陸相關司法執法行為，只針對極少數涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的「台獨」頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。民進黨當局故意將廣大台灣民眾與極少數「台獨」頑固分子混為一談，目的是恐嚇民眾，暴露的是其心虛膽顫。

不過，近日陸配錢麗因被指在臉書宣揚武統，我陸委會稱已廢止她的台灣身分、戶籍。張晗抨擊，民進黨頻繁羅織罪名、迫害島內（指台灣）陸配群體，表示大陸堅定支持陸配積極維護自身權益，對迫害大陸配偶的「台獨」幫凶爪牙，「我們絕不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。」

在此之下，對於我移民署表示，已有約50人因違規設籍，或持用大陸護照，被取消台灣戶籍。張晗說，台灣同胞申領大陸相關身分證件是其合法權利，有關申領情況和證件訊息依法受到嚴格保護，民進黨當局有關行為是剝奪台灣同胞的正當權益，製造綠色恐怖，大陸予以堅決反對。