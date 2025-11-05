快訊

「進博會」上海開幕 陸總理李強：5年後中國經濟規模 逾人民幣170兆元

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
第8屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇，5日在上海開幕。（記者謝守真／攝影）
第8屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕，大陸國務院總理李強發表主旨演講表示，當前單邊主義與保護主義衝擊全球供應鏈，強調應堅持平等互利、完善經貿規則，中國將以開放合作推動自由貿易。李強並稱，中共二十屆四中全會為發展注入確定性，預計5年後中國經濟規模將逾170兆元人民幣（單位下同，約台幣737兆元）。

李強在開幕式說，進博會是世界上首個以「進口」為主題的國家級博覽會，已成功舉辦7屆，成交金額高達5,000億美元。今年有150多個國家和地區參與，4,100多家境外企業參展，展覽面積達36.7萬平方公尺，創歷史新高。他指，當前國際上一些單邊主義、保護主義行為嚴重衝擊國際經貿秩序、擾亂世界經濟運行，為各國發展帶來挑戰，到底應秉持什麼樣的價值理念，成為現實問題。

李強提出三點看法：一是堅持平等互利，共享發展成果。他說，企業追求利潤、國家追求發展，追求利益是人類社會發展的重要動力，但合作必須建立在互利共贏基礎上，方能可持續發展。過去數十年世界經濟的高速成長，很大程度上得益於自由貿易與市場聯通。越是在世界經濟放緩、國際紛爭加劇時，越要堅持平等互利、擁抱自由市場與自由貿易，化解矛盾。中方願與各方共同營造更加開放包容的發展環境，提升貿易與投資自由化、便利化水準，保障全球產業鏈與供應鏈穩定。

二是堅守道義，維護國際公平正義。李強指，近年全球經貿限制措施層出不窮，很多跨國企業經營難度加大，特別是發展中國家利益受損，原因在於零和思維抬頭，只重利益不重道義。他稱，中國人說「君子愛財，取之有道」，當今世界各國命運是緊密相連的，應該同舟共濟，打造國際大家庭。中國始終以開放姿態積極擴大進口，與世界分享市場機會，這本身就是「堅守道義」的體現。

三是推進治理改革，完善國際經貿規則體系。李強稱，當前關稅壁壘、脫鉤斷鏈等行為層出不窮，破壞國際經貿秩序，也打亂企業正常經營。他說，沒有公正有效的治理體系，世界經濟難以穩定發展。中國將推動全球治理倡議在經貿領域落實，堅持多邊主義與國際關係基本準則，完善以世貿組織為核心的多邊貿易體制，健全公正、合理、透明的規則，保障各國共同發展。

李強並提到，前不久的中共二十屆四中全會審議通過《十五五規劃建議》，為中國未來五年經濟社會發展作出頂層設計。他概括兩個「確定性」：一是發展的確定性，中國將持續推進高品質發展、擴大內需、提振消費，加快在數位、綠色、智能等領域培育新動能，料五年後經濟規模可望突破170兆元；二是開放的確定性，中國將穩步擴大制度性開放，在電信、醫療及服務業等領域進一步對外開放，並打造「投資中國」品牌，讓外國企業「更安心、更舒心、更有信心」。李強最後強調，開放合作是開啟發展繁榮的「金鑰匙」，期待更多海內外朋友以進博會為橋梁與平台。

大陸國務院總理李強5日在進博會開幕式上發表主旨演講稱，當前單邊主義與保護主義衝擊全球供應鏈，強調應堅持平等互利、完善經貿規則，中國將以開放合作推動自由貿易。他還指，中共二十屆四中全會為發展注入確定性，預計五年後中國經濟規模將逾170兆元人民幣。（記者謝守真／攝影）
