第8屆進博會登場 台企23家參展 李政宏：開拓大陸市場重要平台

第8屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕，由於時值中美貿易競爭持續之際，外界高度關注。據了解，第1、2屆分別有逾110多家及150多家台灣企業參展，而本次台企參展數總計共有23家公司。大陸全國台企聯會長李政宏表示，近年民進黨政府限縮兩岸交流，恫嚇了很多台商、台胞到大陸參加活動，影響部分企業參展意願。他籲兩岸應加強交流，企業要「強強合作」，共同拓展市場。

大陸商務部近期介紹稱，第8屆進博會企業展有138個國家和地區的4,108家企業參展，包含90家世界500強和行業龍頭企業，其中美國企業參展面積連續7年保持第1，整體展覽面積超過43萬平方公尺，規模再創新高。

公開資料顯示，本屆進博會共有23家台企參展，包括萬海航運、喬山、南僑、上銀科技及森田藥妝等公司，而產業類型則涵括服務貿易、技術裝備、食品及農產品、消費品、醫療器械及醫藥保健等。此前，第1屆、第2屆進博會有達110多及150多家台企參展，而本屆相較於上屆進博會參展台企則多出1家。

李政宏於進博會開幕式接受台媒聯訪表示，進博會是個非常好的平台，希望台商朋友能善用這個平台，到大陸設點、展示最新產品與前沿科技，打入大陸廣大市場。他說，雖然歷屆參展台企數量有所變動，但許多台商已透過進博會在大陸設點、設廠，或展開銷售合作。

李政宏稱，「有的廠商已經找到國內的合作對象，包括貿易公司、物流或跨境電商等，因此每屆都會有不同變化。」他強調，這是一個有助企業開拓市場的機會，希望未來到大陸設廠的企業都能來參與。

談到大陸經濟現況，李政宏指，台商仍應緊緊把握中共「十五五」規劃聚焦的重點領域，包括人工智慧、低空經濟、新能源汽車、新材料、數字經濟、健康中國及綠色低碳等。他稱，企業可結合自身實力，貼近這些大陸的國家發展方向，並關注「卡脖子」問題與大陸國產替代機會，「往這個方向去研發，還是有大把的好機會。」

對近期「川習會」引發的關注，李政宏說，雙方談判「應該是往好的方向去走，但畢竟只是暫時的，我們講暫時休兵。」他說，未來情勢仍需觀察，企業應「練好內功，盡可能分散市場，做好上下游產業結合」。

李政宏補充，近年來，民進黨政府限縮兩岸交流，恫嚇很多台商、台胞到大陸參加活動，影響部分企業參展意願。他認為這樣的情況「不太好」，兩岸仍需多交流，才能避免緊張情勢。他並指，在美國開打關稅戰的國際經濟環境下，要打破孤立主義，「其實兩岸企業應該要強強合作」，籲民進黨政府正視兩岸交流的重要性。