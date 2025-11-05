中國APP「餓了麼」更名為淘寶閃購 消費者權益不變

中國阿里巴巴旗下外賣平台「餓了麼」將更名為「淘寶閃購」。這項更動目前屬於測試階段，僅對部分使用者開放體驗，用戶消費權益等政策不變。

陸媒第一財經等媒體報導，阿里巴巴希望透過資源集中和品牌統一，提升配送效率與用戶體驗，這次調整將「餓了麼」從獨立的外賣平台轉變為即時零售，並與淘寶流量入口整合，要實現「30分鐘送萬物」的目標。

這次更新的淘寶閃購標語為「外賣放心點，美食準時達」。測試期間，部分使用者可透過淘寶閃購體驗餐飲外賣及日用百貨等即時配送服務。

同時，該家平台外賣員的工作服也從原來的藍色工作服改為「橙色+黑色」的工作服。

這次整合被視為阿里應對美團、京東等對手的「即時零售」競爭舉措，通過資源集中和品牌統一，提升配送效率與用戶體驗。