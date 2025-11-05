周杰倫概念股攻大陸機器人

在香港上市的「周杰倫概念股」巨星傳奇日前公布，全資附屬巨星文創及台企威剛科技訂立銷售合約，威剛科技（3260）作為經銷商向巨星文創採購1,000台四足機器人，總價超過人民幣2,000萬元。

大陸知名機器人企業宇樹科技將負責該產品的技術、硬體研發及生產，和相關應用程式的研發等。預期今年完成測試，並於2026年初量產。

巨星傳奇稱，其長期致力於拓展IP的價值邊界與呈現形式，此次合作推動了四足機器人產品的IP化及商業化落地，進一步拓寬公司IP的應用邊界。

巨星傳奇7月曾公布集團及宇樹科技將互為全球範圍內的戰略合作夥伴關係，並將首先在具有陪伴功能與社交屬性的四足機器狗／機器人開發及商業化領域（包括但不限於演藝領域等）開展合作，共同打造具有較強IP屬性的消費級機器人產品。