AI 炒幣大賽 阿里 Qwen 稱冠 輾壓 GTP5 虧損62%

美國人工智慧實驗室Nof1.ai舉辦的AI大模型實盤投資虛擬幣比賽「Alpha Arena」結果出爐，來自中國大陸的阿里通義千問Qwen以22.32%的收益率奪得最終冠軍，Qwen和DeepSeek兩款中國大陸模型也成為唯二獲利的AI大模型，而四大美國模型均虧損達30%-60%之多。

該競賽於10月18日發起，歷時17天，第1季已於美東時間11月3日下午5點結束。結果顯示，中國大陸AI模型在投資虛擬幣策略上直接輾壓美國頂尖大模型。

該競賽集合全球六大模型，分別為Anthropic的Claude 4.5 Sonnet、深度求索的DeepSeek V3.1 Chat、谷歌的Gemini 2.5 Pro、OpenAI的GPT 5、xAI的Grok 4和阿里通義的Qwen 3 Max。讓每個模型擁有一萬美元初始資金，真金實彈在市場上無人工干預地自主決策、交易，根據盈虧情況決出最後冠軍。而美國模型GPT-5虧損超62%墊底。

比賽前半段，母公司為量化機構出身的DeepSeek v3.1一直穩健領先，這也讓這場比賽廣受國際關注，能夠與之相爭的是馬斯克旗下xAI的Grok 4，其透過激進的投資策略，一度把與DeepSeek v3.1的差距縮短到1美元的位置。

10月21日至22日堪稱競賽「轉折點」，22日受到加密貨幣價格波動，六個大模型的收益率一度全部告負。此時，DeepSeek v3.1和此前表現不佳的Qwen3-Max自動改寫投資策略，在其他四個大模型持續虧損的情況下脫穎而出，淨值曲線波動上漲，Qwen3-Max更是趁機一度超過DeepSeek v3.1。

各模型投資風格成為網友熱議焦點：DeepSeek覆蓋各標的，策略簡單直接，不換手、不停損、不停利；Qwen3 Max則是每天「All in」比特幣，多倍槓桿，策略簡單；Grok 4被認為交易風格激進，滿倉多個標的，高頻追蹤趨勢，波動較大並不穩定；Claude會分析、講邏輯，但下手猶豫不決；虧損較多的Gemini 2.5被戲謔「交易風格神似散戶」，因策略反覆更改。

在AI金融科技公司Rockflow的平台上，另一場美股模擬投資賽也在進行，DeepSeek、Qwen、ChatGPT、Claude、Grok和Gemini再次聚首，角逐交易冠軍。