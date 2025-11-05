餓了麼更名淘寶閃購 阿里進擊 拚30分鐘送萬物

阿里巴巴旗下外賣平台「餓了麼」將更名為淘寶閃購，這是阿里巴巴即時零售戰略大整合，要挑戰美團及京東等競爭對手即時零售霸主地位。

一財網報導，阿里巴巴希望透過資源集中和品牌統一，提升配送效率與用戶體驗，此次調整將餓了麼從獨立的外賣平台轉變為即時零售，並與淘寶流量入口整合，要實現「30分鐘送萬物」的目標。

據了解，餓了麼App將更名為淘寶閃購，目前正處於測試階段，僅對部分使用者開放體驗，此次更新的淘寶閃購標語為「外賣放心點，美食準時達」

測試期間，部分使用者可透過淘寶閃購體驗餐飲外賣及日用百貨等即時配送服務。目前，餓了麼的配送運力已全面承接淘寶閃購訂單，覆蓋更多品類。

阿里中國電商事業群CEO蔣凡曾透露，「淘寶閃購」日訂單峰值達1.2億單，8月周日均訂單量8,000萬單，拉動手機淘寶8月DAU增長20%。閃購日均活躍騎手超過200萬人，較4月增長3倍。蔣凡預計，未來三年內，閃購和即時零售將為平台帶來人民幣1兆元的交易增量。