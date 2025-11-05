大陸星巴克賣給博裕資本 出售60%股權 金額1,236億元

星巴克昨（4）日宣布，將把中國大陸事業的多數股權，出售給私募股權公司博裕資本，交易價值40億美元（約新台幣1,236億元）。這宗交易成為近年來，跨國消費品牌自中國大陸撤資交易中，金額最高的案件之一。

根據協議，博裕集團和星巴克將成立合資企業，博裕集團將持有星巴克在中國零售業務至多60%股份。星巴克將保留合資企業40%股份，並將繼續擁有星巴克品牌和智慧財產權，並將其授權給新合資公司。

陸媒分析，星巴克出售中國業務多數股權並非潰敗退出市場，而是輕資產轉型的戰略調整，由於中國市場利潤下滑、瑞幸咖啡等本土品牌價格戰圍剿、全球資源向北美傾斜，透過賣股變現，同時保留未來增長空間。

星巴克中國方面在對外的新聞稿中提到，新成立的合資企業將繼續以上海為總部，管理並經營目前遍布中國市場的8,000家星巴克門市，雙方將致力未來將星巴克在中國的門市規模逐步拓展至20,000家。星巴克預計在2026會計年度第二季度完成所有必要監管核准後，正式成立合資公司。

星巴克預計其中國零售業務的總價值將超過130億美元，來源包括出售合資公司控股權予博裕的收益、星巴克在合資公司中保留的股權價值，以及未來十年或更長時間內持續支付給星巴克的授權收益現值。

星巴克咖啡公司執行長尼科爾（Brian Niccol）表示，博裕對本地市場的深刻了解與專業，將助力星巴克在中國的成長，特別是在拓展至中小城市與新區域時。共同攜手將撰寫星巴克在中國發展的下一篇章。

博裕資本是一家專注在大中華地區從事私募股權投資業務的投資基金，由中國平安集團前總經理張子欣及TPG資本前中國區高管馬雪征等人創辦，在香港和北京兩地設有辦事處，主要投資媒體與科技、大健康、零售消費和金融服務等行業，投資組合裡的公司有93家，包括極兔快遞、小紅書、愛奇藝、快手、SHEIN等。