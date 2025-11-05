陸挺晶片業 強打電費補貼…有助提高華為、寒武紀等對美競爭力

中國大陸正在擴大提供一些大型資料中心的電費補貼，電費最多能夠減半，為中國大陸加強扶植國產晶片產業、與美國競爭的最新行動。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸地方政府已加碼給予字節跳動、阿里巴巴與騰訊等科技巨人的獎勵措施，因為這幾家公司向監管機關反映，再遭北京禁止採購輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片後，使用華為或寒武紀晶片，面臨用電成本上升的壓力，因為大陸國產晶片的能源效率普遍低於輝達產品。

專家估算，目前中國國產AI晶片生成相同數量符元（token）的耗電量，比輝達H20高出約30%-50%。例如華為為了克服主力晶片「昇騰910C」單一晶片運算效能上的不足，採取多晶片集群組合的方式，提高了執行時所需的電力。

甘肅、貴州和內蒙古等資料中心密集的省份，已相繼推出措施，競相提供能源補貼與現金激勵，對採用大陸國產晶片的大型資料中心提供最高達50%的電費補貼。使用輝達等外國晶片供應商產品的資料中心，則不具補貼資格。

知情人士透露，部分補貼金額足以覆蓋資料中心約一年的運營成本。這些省份的工業用電價格比東部沿海發達地區便宜約三成，疊加新補貼後，電價將進一步降至每度約人民幣0.4元。相較下，根據美國能源資訊署8月發布的數據，美國工業用電平均價格約為每度9.1美分。

中國大陸擁有較集中的電網，電價本來就比美國便宜。雖然國產晶片較耗電，近期仍不會有電力短缺問題。由於美國電網系統分散，各州電價差異顯著。為了降低能源成本，Meta與馬斯克旗下的xAI等美國科技公司正在資料中心附近建設自有發電設施。

金融時報認為，北京此舉進一步顯示，官方正鼓勵自家科技公司擺脫對輝達的依賴，並促進國產半導體產業發展，盼能在AI競賽中與美國展開競爭。

華爾街日報提到，多名前任與現任美國政府官員透露，在日前「川習會」於南韓釜山舉行前，美國總統川普曾希望就輝達執行長黃仁勳申請對大陸出口新一代AI晶片許可證一事進行緊急磋商，但該請求遭幕僚反對，最終未列入10月30日會議議程。川普本月2日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目上表示，美國不會讓大陸獲得輝達最先進的AI晶片。