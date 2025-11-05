星巴克出售大陸業務 6成股權換回40億美元

星巴克出售大陸業務終於定案。星巴克宣布，同意將其在大陸的業務控制權出售給投資公司博裕資本，交易價值四十億美元（約台幣一二三六億元）。根據協議，博裕集團和星巴克將成立合資企業，博裕集團將持有星巴克在大陸零售業務至多百分之六十股分。星巴克將保留合資企業百分之四十股分，將繼續擁有星巴克品牌和智慧財產權，並將其授權給新合資企業。

陸媒分析，星巴克出售大陸業務股權並非退出市場，而是資產轉型的戰略調整。由於大陸市場利潤下滑、瑞幸咖啡等本土品牌價格戰圍剿、全球資源向北美傾斜，透過賣股變現，保留未來增長空間。

星巴克預計其大陸零售業務總價值將超過一三○億美元。業務總部將繼續設於上海，目標是將門市數量從目前的近八千家，拓展至二萬家。

星巴克預計在二○二六會計年度第二季完成所有必要監管核准後，正式成立合資公司。

星巴克執行長尼科爾表示，博裕對本地市場的深刻了解與專業，將助力星巴克在中國的成長，特別是在拓展至中小城市與新區域時。博裕資本合夥人黃永表示，將結合星巴克在全球咖啡領域的領導地位與博裕的市場洞察與專業，共同加速成長，為數以百萬計的顧客創造卓越體驗。

星巴克中國目前由星巴克全資擁有，是集團全球第二大市場。第三季報顯示星巴克中國當期營收約七點九億美元，實現連續三個財季增長。同時星巴克中國門市持續增加，截至第三財季末門市總數達七八二八家。