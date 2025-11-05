快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

聽新聞
0:00 / 0:00

前三季 海洋生產總值7.9萬億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今年前三季度，大陸海洋生產總值7.9萬億元，同比增長5.6%，海洋經濟呈現穩中有進良好局面。

新華社報導，自然資源部11月3日發布數據顯示，前三季度，中國海洋資源供給水平穩步增強，全國批准用海用島面積26.2萬公頃，同比增長19.2%，項目涉及投資額6419億元。涉海金融方面，市場釋放積極信號，18家涉海企業完成IPO上市，融資規模260億元，占全部IPO企業融資規模33.7%。

主要海洋傳統產業發展向好。海洋原油、天然氣產量同比分別增長3.0%、17.7%。海洋水產品產量同比增長4.8%。海洋船舶新承接訂單量、完工量和手持訂單量持續領先全球。海洋交通運輸業穩步發展，海洋旅遊業持續復甦。郵輪旅遊熱度攀升，全國郵輪港口接待旅客205萬人次，同比增28%。

海洋新興產業加速發展。海上風電新增並網容量同比增長42.1%。海洋工程裝備交付和手持訂單金額同比分別增長13.6%和7.0%。海洋藥物研發有序推進，具有自主知識產權的LY104注射液正式獲批臨床試驗。

海洋信息服務業加快培育，全國首個海洋領域可信數據空間在浙江上線，深圳發布AI+海洋行業應用場景，中國自主研發的海洋工程柔性製造智能焊接機器人在天津完成集成並測試驗收。

規模 郵輪 IPO

延伸閱讀

OpenAI與亞馬遜簽380億美元協議 擴大雲端運算資源

大陸三大海洋經濟圈 持續擴能

路透：OpenAI為IPO鋪路 公司估值上看1兆美元

京站多角經營 併購餐飲

相關新聞

星巴克出售大陸業務 6成股權換回40億美元

星巴克出售大陸業務終於定案。星巴克宣布，同意將其在大陸的業務控制權出售給投資公司博裕資本，交易價值四十億美元（約台幣一二...

陸挺晶片業 強打電費補貼…有助提高華為、寒武紀等對美競爭力

中國大陸正在擴大提供一些大型資料中心的電費補貼，電費最多能夠減半，為中國大陸加強扶植國產晶片產業、與美國競爭的最新行動。

銀髮經濟夯 廣交會適老產品多

正在第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第三期展會上，眾多中國企業推出多款功能多樣、安全可靠的適老產品，拓展...

具身智能機器人 學習力大躍進

上海首家人形機器人量產企業—智元創新（上海）科技有限公司（簡稱智元機器人）透露，其研發的真機強化學習技術，已在驗證產線中...

前三季 海洋生產總值7.9萬億

今年前三季度，大陸海洋生產總值7.9萬億元，同比增長5.6%，海洋經濟呈現穩中有進良好局面。

大陸星巴克賣給博裕資本 出售60%股權 金額1,236億元

星巴克昨（4）日宣布，將把中國大陸事業的多數股權，出售給私募股權公司博裕資本，交易價值40億美元（約新台幣1,236億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。