前三季 海洋生產總值7.9萬億

今年前三季度，大陸海洋生產總值7.9萬億元，同比增長5.6%，海洋經濟呈現穩中有進良好局面。

新華社報導，自然資源部11月3日發布數據顯示，前三季度，中國海洋資源供給水平穩步增強，全國批准用海用島面積26.2萬公頃，同比增長19.2%，項目涉及投資額6419億元。涉海金融方面，市場釋放積極信號，18家涉海企業完成IPO上市，融資規模260億元，占全部IPO企業融資規模33.7%。

主要海洋傳統產業發展向好。海洋原油、天然氣產量同比分別增長3.0%、17.7%。海洋水產品產量同比增長4.8%。海洋船舶新承接訂單量、完工量和手持訂單量持續領先全球。海洋交通運輸業穩步發展，海洋旅遊業持續復甦。郵輪旅遊熱度攀升，全國郵輪港口接待旅客205萬人次，同比增28%。

海洋新興產業加速發展。海上風電新增並網容量同比增長42.1%。海洋工程裝備交付和手持訂單金額同比分別增長13.6%和7.0%。海洋藥物研發有序推進，具有自主知識產權的LY104注射液正式獲批臨床試驗。

海洋信息服務業加快培育，全國首個海洋領域可信數據空間在浙江上線，深圳發布AI+海洋行業應用場景，中國自主研發的海洋工程柔性製造智能焊接機器人在天津完成集成並測試驗收。