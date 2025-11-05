快訊

具身智能機器人 學習力大躍進

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海首家人形機器人量產企業—智元創新（上海）科技有限公司（簡稱智元機器人）透露，其研發的真機強化學習技術，已在驗證產線中落地：具身智能機器人數十分鐘可完成新技能訓練部署，突破精密製造產線剛性瓶頸。

中新社報導，智元機器人方面表示，這標誌著真機強化學習技術首次從學術論文走向工業應用，為具身智能工業化開啟新紀元，也為消費電子等精密製造領域帶來「即插即用」的智能升級方案。

智元機器人合夥人兼首席科學家羅劍嵐表示，長期以來，精密製造產線面臨剛性瓶頸：傳統機械臂依賴複雜夾具設計與場地改造，調試周期長、換型成本高；「視覺+力控」等柔性方案雖有改進，卻存在參數敏感、部署複雜等問題，難以適配消費電子行業高頻產品迭代需求。10月9日，智元機器人與上海龍旗科技股份有限公司（簡稱龍旗科技）達成戰略合作，智元精靈G2機器人落地消費電子精密製造產線。 　　

羅劍嵐介紹，在本次戰略合作中，智元機器人落地的真機強化學習方案，讓機器人可在真實產線中自主學習、持續優化作業策略。新技能訓練與穩定部署從以往的數周縮減至僅需數十分鐘。與此同時，在換線、換型或流線調整時，該系統只需最小的硬件改動和標準化部署流程，即可顯著提升柔性、壓縮部署時間與成本，破解「產線剛性與產能波動」的行業痛點。

上海 戰略 科學家

具身智能機器人 學習力大躍進

