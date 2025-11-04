趕免稅末班車 陸新能源乘用車批發銷量10月增長16%

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸乘聯分會聯分會「2025年10月新能源乘用車廠商批發銷量快訊」預估，10月大陸新能源乘用車廠商批發銷量161萬輛，按年增長16%，按月增長7%。路透

大陸乘聯分會聯分會4日發布「2025年10月新能源乘用車廠商批發銷量快訊」預估，10月大陸新能源乘用車廠商批發銷量161萬輛，按年增長16%，按月增長7%。綜合預估今年1-10月累計批發1,205.4萬輛，增長30%。

文中指出，10月車市是傳統「金九銀十」的銷售旺季，大陸十一假期的集客效應與年末新能源車車購稅免稅政策調整預期相疊加，共同推動新能源車免稅末班車效應，帶動消費需求釋放。隨著部分地區以舊換新補貼收緊，消費者購車的緊迫性也有體現。

從品牌來看，吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車、零跑汽車、賽力斯汽車、東風汽車、長城汽車、小鵬汽車、蔚來汽車等廠商的新能源批發銷量創出歷年各月歷史新高。由於出口新能源汽車不斷走強，很多二線車企的表現優秀，推高新能源乘用車總體銷量。

初步統計數字顯示，新能源乘用車批發銷量排行，比亞迪以43萬輛車排名第一、吉利汽車以以17萬輛車排名第二、上汽通用五菱以以11萬輛車排名第三。其後排名分別是長安汽車、奇瑞汽車、零跑汽車，特斯拉則位列第七名。

