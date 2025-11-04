快訊

全球六大AI模型參與虛擬幣交易大賽 大陸這家公司產品最會賺

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國人工智慧實驗室Nof1發起「Alpha Arena」實盤交易大賽，讓全球六大頂尖AI模型在加密貨幣市場展開對決，最終，阿里巴巴旗下大模型Qwen 3 Max以22.32%的收益率奪冠。路透社
2025年10月，美國人工智慧實驗室Nof1發起「Alpha Arena」實盤交易大賽，讓全球六大頂尖AI模型在加密貨幣市場展開對決。歷時17天，阿里巴巴旗下大模型Qwen 3 Max以22.32%的收益率奪冠，Qwen和DeepSeek兩款中國大陸模型成為唯二盈利的模型。

據主辦單位介紹，Alpha Arena是第一個人工智慧投資能力的基準測試平台。每個模型會在真實市場中使用1萬美元真實資金，於Hyperliquid交易所進行加密貨幣永續合約交易。

競賽採用統一輸入方式，所有模型接收相同的市場數據和提示詞，交易記錄、持倉和帳戶價值即時公開，AI模型還被允許「聊天互動」，讓它們在模擬對話中辯論市場走勢。

Alpha Arena首季競賽邀請Claude 4.5 Sonnet、DeepSeek V3.1 Chat、Gemini 2.5 Pro、GPT 5、Grok 4、Qwen 3 Max。

截至11月4日早上比賽結束，Qwen以超過20%的勝率獲勝，DeepSeek實現盈利，位列第二；Claude 4.5 Sonnet、Grok 4、Gemini 2.5 Pro和GPT-5四大海外模型均虧損，Gemini 2.5 Pro和GPT-5最終持倉總市值僅為初始資金的三四成。

界面新聞引述產業人士，阿里通義千問和DeepSeek在實戰中的表現，證明中國模型在解決實際問題的強大潛力，AI對於場景的深刻理解，將成為大模型落地和未來全球AI競賽的關鍵。

2025年10月，美國人工智慧實驗室Nof1發起「Alpha Arena」實盤交易大賽，讓全球六大頂尖AI模型在加密貨幣市場展開對決。圖／取自nof1.ai
