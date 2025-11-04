快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

陸證監會副主席李明：人民幣股票交易櫃台 將納入港股通

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸證監會副主席李明4日提出，為深化大陸與香港資本市場的務實合作，著力提升境外上市的備案質效，擴大滬深港通標的範圍。支持將人民幣股票交易櫃台、REITs等納入港股通。路透
大陸證監會副主席李明4日提出，為深化大陸與香港資本市場的務實合作，著力提升境外上市的備案質效，擴大滬深港通標的範圍。支持將人民幣股票交易櫃台、REITs等納入港股通。路透

大陸支持將人民幣股票交易櫃台、REITs等納入港股通，路透指出，這將是首次允許大陸投資人以人民幣交易在香港上市的股票。這將使投資人更容易投資於如阿里巴巴等公司，同時加深香港作為金融樞紐的離岸人民幣流動性，以及兩地市場的聯繫。

香港經濟日報報導，大陸證監會副主席李明4日在國際金融領袖投資峰會上表示，目前全球金融市場脆弱性加大，資本市場發展的內外部環境仍將面臨覆雜深刻變化。希望國際機構在華投資展業，始終堅持以符合法律法規監管要求為第一準則，堅持長期主義，健全內部風險管控體系，加強與監管部門溝通協作，參與構建多元共治的風險防控體系。

李明並提出大陸證監會深化資本市場制度性開放的3項相關舉措：一是提升跨境投融資便利化，將切實增強政策的穩定性，透明度和可預期性，持續加強與國際投資者的常態化溝通，推動各項政策措施，加快落地見效。

二是深化大陸與香港資本市場的務實合作，著力提升境外上市的備案質效，擴大滬深港通標的範圍。支持將人民幣股票交易櫃台、REITs等納入港股通，積極支持香港推出國債期貨，豐富香港離岸人民幣風險管理工具，堅定支持香港鞏固提升國際金融中心地位，推動形成在岸與離岸協同發展、良性互動的新格局。

三是加強開放環境下監管能力和風險防範能力建設。統籌發展和安全，深化與包括香港證監會在內的跨境監管與執法合作，加強資本跨境流動和風險監測，推動資訊共享、政策互商、處置協同，堅決防範風險跨境傳染共振；共同推進全球資本市場治理改革，推動資本市場更加公平、公正、包容、有韌性。

香港 風險 人民幣

延伸閱讀

港澳人才簽注擴至京津冀、長三角 涵蓋內地所有自貿試驗區

「不到20秒」港澳居民刷臉通關再增12口岸 效率提升30%

何立峰呼籲香港深入對接十五五規劃

男星唱一半…愛妻衝上台放閃！身分起底竟是電視台CEO

相關新聞

真的欠一屁股債…陸地方政府發債創新高 6成資金還舊帳

中國財政部統計資料等公開資料顯示，中國今年1至10月地方政府債券發行合計約人民幣9.1兆元（約新台幣38.7兆元），創歷...

陸證監會副主席李明：人民幣股票交易櫃台 將納入港股通

大陸支持將人民幣股票交易櫃台、REITs等納入港股通，路透指出，這將是首次允許大陸投資人以人民幣交易在香港上市的股票。這...

安世半導體有條件出口豁免 陸商務部：荷方無解決問題實際行動

荷蘭與中國大陸之間關於安世半導體的控制權爭端引起各方重視，陸方甫於11月1日宣布對符合條件的出口予以豁免。大陸商務部新聞...

中企在印尼暴龍懸崖蓋觀光電梯 民眾怒了 當局急喊卡

中國開發商計畫在印尼峇里省（Bali）珀尼達島（Nusa Penida）最受歡迎的其中一處懸崖，建造182米玻璃電梯通往...

中國大陸傳補助多達一半的資料中心電費 加強扶植國產AI晶片

中國大陸正在擴大提供一些最大資料中心的電費補貼，電費最多能夠減半，為中國大陸加強扶植國產晶片產業、與美國競爭的最新行動。

終於定案！星巴克40億美元向博裕資本出售中國業務60%股權

星巴克出售大陸業務終於定案。星巴克宣布，同意將其在中國的業務控制權出售給投資公司博裕資本，交易價值40億美元（合約新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。