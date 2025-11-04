真的欠一屁股債…陸地方政府發債創新高 6成資金還舊帳

中國財政部統計資料等公開資料顯示，中國今年1至10月地方政府債券發行合計約人民幣9.1兆元（約新台幣38.7兆元），創歷史同期新高，6成資金用於償還舊債、緩解財政壓力。

中國房地產業不振釀土地出讓收入下滑，地方政府承受嚴峻財政壓力。據第一財經4日報導，公開資料顯示，中國1至10月地方政府發債規模達9兆1062億元，年增率23%，發債集中在今年上半年，舉債規模創下歷史同期新高。

中國地方政府發債，6成資金用於「償還舊債」。

報導指出，今年1至10月地方政府發債規模達9兆1062億元，其中新增地方政府債券發行約4.7兆元，年增率2%；再融資債券發行4.4兆元，年增率58%，再融資債券帶動發債規模成長，這是落實中央去年10月推出的化債政策結果。

地方政府再融資債券核心用途在於「借新還舊」，將債券資金用於償還舊債，包括償還地方政府到期的政府債券本金、置換地方政府存量隱性債務，主要目的在於優化債券期限結構，緩解地方償債壓力。

在新增地方政府債券中，除了部分用於重大建設項目外，也有部分用於償還舊債，今年1至10月地方政府發行特殊新增專項債券約1.25兆元，用於化解地方政府存量隱性債務、清欠政府拖欠企業帳款。

地方政府「借新還舊」實際規模可由再融資債券規模加上特殊新增專項債券規模推算，今年1至10月，再融資債券再加上特殊新增專項債券，合計達5.65兆元，在整體發債規模占比為62%。

中國財政部、國家發改委日前表示，地方政府在10月中旬額外允許新增發行地方政府債券5000億元，其中3000億元用於補充地方政府綜合財力，支持地方化解存量政府投資專案債務、消化政府拖欠企業帳款；2000億元用於支持經濟大省符合條件的項目建設，支持擴大有效投資。