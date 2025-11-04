安世半導體有條件出口豁免 陸商務部：荷方無解決問題實際行動

荷蘭與中國大陸之間關於安世半導體的控制權爭端引起各方重視，陸方甫於11月1日宣布對符合條件的出口予以豁免。大陸商務部新聞發言人4日就此事表示，陸方宣布將對符合條件的出口予以豁免，並努力促進安世（中國）恢復供貨，但荷方繼續一意孤行，且無解決問題實際行動。

據央視，大陸商務部新聞發言人以答記者問方式指出，荷蘭政府9月30日發布行政令，不當干預安世半導體企業內部事務，之後荷蘭企業法庭作出剝奪中國企業股權的錯誤裁決，嚴重侵害中國企業合法權益。此後，荷政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，沒有展示出建設性態度和行動且升級全球供應鏈危機。

該發言人指出，安世（荷蘭）10月26日宣布停止向安世（中國）供應晶圓，導致後者無法正常生產，造成了全球半導體產供鏈的動蕩和混亂。對此，荷方應承擔全部責任。

該發言人稱，中方本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，於11月1日宣布將對符合條件的出口予以豁免，並努力促進安世（中國）恢復供貨。但荷方繼續一意孤行，且無解決問題實際行動，這必將加深對全球半導體供應鏈的不良影響。這是中方和全球業界不願看到的。

中方希望，荷方從維護中荷、中歐經貿關係大局和產供鏈穩定與安全的角度出發，以負責任的態度與中方相向而行，停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性解決方法。同時，中方將堅定維護企業合法權益，並努力穩定全球半導體供應鏈的穩定暢通。

荷蘭政府9月底以國家安全為由，對安世半導體實施全球運營凍結，大陸隨即在10月4日發布出口管制公告，禁止安世半導體中國及其分包商，出口在中國生產的特定成品部件和子組件，直接導致全球汽車供應鏈產生斷供危機。在川習會後，大陸商務部1日稱，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。