快訊

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

聽新聞
0:00 / 0:00

安世半導體有條件出口豁免 陸商務部：荷方無解決問題實際行動

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體位於德國漢堡的廠房。（路透）
中國大陸半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體位於德國漢堡的廠房。（路透）

荷蘭與中國大陸之間關於安世半導體的控制權爭端引起各方重視，陸方甫於11月1日宣布對符合條件的出口予以豁免。大陸商務部新聞發言人4日就此事表示，陸方宣布將對符合條件的出口予以豁免，並努力促進安世（中國）恢復供貨，但荷方繼續一意孤行，且無解決問題實際行動。

據央視，大陸商務部新聞發言人以答記者問方式指出，荷蘭政府9月30日發布行政令，不當干預安世半導體企業內部事務，之後荷蘭企業法庭作出剝奪中國企業股權的錯誤裁決，嚴重侵害中國企業合法權益。此後，荷政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，沒有展示出建設性態度和行動且升級全球供應鏈危機。

該發言人指出，安世（荷蘭）10月26日宣布停止向安世（中國）供應晶圓，導致後者無法正常生產，造成了全球半導體產供鏈的動蕩和混亂。對此，荷方應承擔全部責任。

該發言人稱，中方本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，於11月1日宣布將對符合條件的出口予以豁免，並努力促進安世（中國）恢復供貨。但荷方繼續一意孤行，且無解決問題實際行動，這必將加深對全球半導體供應鏈的不良影響。這是中方和全球業界不願看到的。

中方希望，荷方從維護中荷、中歐經貿關係大局和產供鏈穩定與安全的角度出發，以負責任的態度與中方相向而行，停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性解決方法。同時，中方將堅定維護企業合法權益，並努力穩定全球半導體供應鏈的穩定暢通。

荷蘭政府9月底以國家安全為由，對安世半導體實施全球運營凍結，大陸隨即在10月4日發布出口管制公告，禁止安世半導體中國及其分包商，出口在中國生產的特定成品部件和子組件，直接導致全球汽車供應鏈產生斷供危機。在川習會後，大陸商務部1日稱，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

半導體 中方 荷蘭

延伸閱讀

荷蘭大選計票結束 中間派葉騰險勝極右對手

全球車企鬆口氣 美中達共識 安世可望出貨

D66料成荷蘭國會最大黨 葉騰離最年輕總理更進一步

政策分歧路線多 荷蘭籌組新內閣長路漫漫

相關新聞

終於定案！星巴克40億美元向博裕資本出售中國業務60%股權

星巴克出售大陸業務終於定案。星巴克宣布，同意將其在中國的業務控制權出售給投資公司博裕資本，交易價值40億美元（合約新台幣...

陸證監會副主席李明：人民幣股票交易櫃台 將納入港股通

大陸支持將人民幣股票交易櫃台、REITs等納入港股通，路透指出，這將是首次允許大陸投資人以人民幣交易在香港上市的股票。這...

安世半導體有條件出口豁免 陸商務部：荷方無解決問題實際行動

荷蘭與中國大陸之間關於安世半導體的控制權爭端引起各方重視，陸方甫於11月1日宣布對符合條件的出口予以豁免。大陸商務部新聞...

中企在印尼暴龍懸崖蓋觀光電梯 民眾怒了 當局急喊卡

中國開發商計畫在印尼峇里省（Bali）珀尼達島（Nusa Penida）最受歡迎的其中一處懸崖，建造182米玻璃電梯通往...

中國大陸傳補助多達一半的資料中心電費 加強扶植國產AI晶片

中國大陸正在擴大提供一些最大資料中心的電費補貼，電費最多能夠減半，為中國大陸加強扶植國產晶片產業、與美國競爭的最新行動。

匯集全球高精尖 進博會「新」意十足

第八屆中國國際進口博覽會即將開啟，本屆進博會延續新產品、新技術、新服務，其中不乏全球高精尖的科技創新成果。中國國際進口博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。