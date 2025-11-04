中國大陸傳補助多達一半的資料中心電費 加強扶植國產AI晶片

中國大陸正在擴大提供一些最大資料中心的電費補貼，電費最多能夠減半，為中國大陸加強扶植國產晶片產業、與美國競爭的最新行動。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸地方政府已加碼給予字節跳動、阿里巴巴與騰訊等科技巨人的獎勵措施，因為這幾家公司向監管機關反映，再遭北京禁止採購輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片後，使用華為或寒武紀晶片，面臨用電成本上升的壓力，因為國產晶片的能源效率普遍低於輝達產品。

專家估算，目前中國國產AI晶片生成相同數量符元（token）的耗電量，比輝達H20高出約30%-50%。例如華為為了克服主力晶片「昇騰910C」單一晶片運算效能上的不足，採取多晶片集群組合的方式，提高了執行時所需的電力。

現在資料中心密集甘肅、貴州與內蒙古等省份，已以提供補貼回應，讓大型資料中心的電費最多可減少50%，前提是這些設施須採用國產晶片。使用輝達等外國晶片供應商產品的資料中心，則不具補貼資格。中國大陸以高比率補貼電費，顯示當局持續鼓勵科技公司擺脫對輝達的依賴，扶持本土半導體產業，致力於在AI競賽與美國相抗衡。

甘肅、貴州與內蒙古等能源資源豐富的偏遠省份，已成為資料中心集中的熱門地區。為了吸引大型資料中心投資案，地方政府競相提供電價補貼與現金激勵措施。知情人士說，部分補貼金額總計足以支付資料中心約一年的營運成本。

偏遠省份的工業用電價格原就約比中國東部沿海發達省份便宜30%。隨著新補貼政策推出，電價將進一步降至每度成本只需要約人民幣0.4元（約5.6美分）。相較下，根據美國能源資訊署8月發布的數據，美國工業用電平均價格約為每度9.1美分。

中國大陸擁有較集中的電網，電價本來就比美國便宜。雖然國產晶片較耗電，近期仍不會有電力短缺問題。由於美國電網系統分散，各州電價差異顯著。為了降低能源成本，Meta與馬斯克旗下的xAI等美國科技公司正在資料中心附近建設自有發電設施。