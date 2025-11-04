快訊

終於定案！星巴克40億美元向博裕資本出售中國業務60%股權

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
星巴克出售大陸業務終於定案。星巴克宣布，同意將其在中國的業務控制權出售給投資公司博裕資本，交易價值40億美元（合約新台幣1,236億元）。路透

星巴克出售大陸業務終於定案。星巴克宣布，同意將其在中國的業務控制權出售給投資公司博裕資本，交易價值40億美元（合約新台幣1,236億元）。根據協議，博裕集團和星巴克將成立合資企業，博裕集團將持有星巴克在中國零售業務至多60%股份。星巴克將保留合資企業40%股份，並將繼續擁有星巴克品牌和智慧財產權，並將其授權給新實體。

星巴克3日發布宣布，已與投資公司博裕資本（Boyu Capital）達成協議，將共同經營星巴克在中國的零售業務。根據協議，博裕與星巴克將共同經營1家合資公司，博裕將持有最多60%股份，星巴克保留40%股份。星巴克將繼續擁有並授權星巴克品牌與相關智慧財產權予新公司。博裕將依據約40億美元的「無現金、無負債」企業價值收購其股份。

星巴克預計其中國零售業務的總價值將超過130億美元，來源包括出售合資公司控股權予博裕的收益、星巴克在合資公司中保留的股權價值，以及未來10年或更長時間內持續支付給星巴克的授權收益現值。

該業務總部將繼續設於上海，目標是將門市數量從目前的8000多家，拓展至20,000家店面。星巴克預計在2026會計年度第二季度完成所有必要監管核准後，正式成立合資公司。

星巴克咖啡公司執行長尼科爾（Brian Niccol）表示，博裕對本地市場的深刻了解與專業，將助力星巴克在中國的成長，特別是在拓展至中小城市與新區域時。共同攜手將撰寫星巴克在中國發展的下一篇章。

博裕資本合夥人黃永表示，將結合星巴克在全球咖啡領域的領導地位與博裕的市場洞察與專業，共同加速成長，為數以百萬計的顧客創造卓越體驗。

星巴克中國目前由星巴克全資擁有，是集團全球第2大市場。第3季報顯示，星巴克中國當期營收約7.9億美元，增長8%，實現連續三個財季增長。營收增長主要源於降價，客單價略降4%、同店交易量提升6%。同時，星巴克中國門市持續增加。截至第3財季末門市總數達7,828家，較去年同期7,306家增長7%。

陸媒分析，星巴克出售中國業務股權並非潰敗退出市場，而是輕資產轉型的戰略調整，由於中國市場利潤下滑、瑞幸咖啡等本土品牌價格戰圍剿、全球資源向北美傾斜，通過賣股變現，同時保留未來增長空間。

