香港證監會撤銷太子集團關聯公司牌照

中央社／ 香港4日電

香港證券及期貨事務監察委員會近日暫時撤銷兩家保險及證券公司的牌照，據報導，這兩家公司是柬埔寨電訊詐騙園區幕後主腦、太子集團創辦人陳志的關聯公司。

證監會網站的資料顯示，這兩家公司為MightyDivine Investment Management Limited及Mighty DivineSecurities Limited，其牌照暫時被撤銷，並被「終止了受規管活動業務」。

根據明報今天的報導，這兩家公司是太子集團在港的關聯保險經紀及證券公司。

美國公布制裁太子集團及其董事長陳志後，香港媒體早前揭露，陳志擁有兩家香港上市公司，並指他在港擁有價值港幣43億元（新台幣172億元）的房產。

據報導，陳志透過香港金融界人士為他進行金融詐騙，在香港和美國資本市場遊走。

香港 詐騙 美國

